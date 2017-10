© AFP (Archivbild)

Se kommen ënner duerchaus positive Viraussetzungenan der Chambre de commerce zesummen: d'Vetrieder vun der Quadripartite am Gesondheetssecteur. Positiv Viraussetzunge fir d'Assuréen an och d'Regierung, déi de Patienten am leschte Joer vun der Legislatur, wéinst de volle Keese vun der Gesondheetskeess, deen een oder anere Bonbon mat op de Wee gi kann. Op der Fréijoersquadripartite ware schonn eng ganz Rei Leeschtungsvebesserungen an eng besser Prise en charge vu verschiddene Preventiounsmesuren an Aussiicht gestallt ginn. De Mëtteg elo läit also e ganze Katalog um Verhandlungsdësch - e Katalog, deen awer, wéi ëmmer, net jiddereen zefridde stelle wäert ...

Obwuel, dat muss een och soen, d'Gewerkschaften hale sech mat hirer Kritik zeréck. Wéi soll et och anescht sinn. Eisen Informatiounen no si fir dat anert Joer zousätzlech Leeschtunge fir d'Assuréen, dat heescht ganz nei Prestatiounen oder méi eng héich Bedeelegung vun der CNS, an Héicht vun am ganze ronn 25 Milliounen Euro virgesi sinn. Fir dëst Joer gouf déi Enveloppe op 12 Millioune geschat.



De finanzielle Sputt kënnt vun der gesonder Finanzsituatioun vun der Gesondheetskeess. Déi global Reserv ass bis Enn d'lescht Joers op 588 Milliounen Euro gewuess a louch domadder iwwert der virgeschriwwener ieweschter Limitt vun 20%. Déi Limitt war virun engem Joer schonn op der Quadripartite ausgesat ginn. Ob dat dëst Joer op en Neits gemaach gëtt, dat misst sech dann elo decidéieren. Et féiert effektiv wuel awer kee Wee derlaanscht.



Besser Prise en charge bei Brëller net fir direkt



An de leschte Méint gouf elo besonnesch iwwert zousätzlech Entlaaschtung fir d'Patiente bei den Zänn a bei den Aen diskutéiert. Op den 1. Januar dierft effektiv den Delai fir en neit Gebëss vu 15 op 12 Joer erofgoen.



Zousätzlech Entlaaschtunge sollen awer och bei de wäisse Fëllungen kommen. Den Ament gëtt nach ëmmer just den ëmstriddenen Amalgam vun der Nomenclature unerkannt. Obwuel dee quasi guer net méi verschafft gëtt. Wéini dëse Changement a Kraaft trëtt, ass fir den Ament nach net ofzegesinn. D'Diskussiounen an der zoustänneger Nomenclature-Kommissioun sinn nach net ofgeschloss.



Dat selwecht bei de Brëller. Wéi een héiert, gëtt et en Accord, datt een an Zukunft méi dacks soll en neie Brëll ze gutt hunn an datt den Tarif, deen d'Gesondheetskeess iwwerhëlt, och eropgeet. Wéi vill genee a vu wéini un do steet awer nach e grousst Fragezeechen hannendrun. Eppes, wat den LCGB kloer bedauert. Dem Christophe Knebeler no, wier an deem Dossier, dee vill Leit concernéiert, an der Vergaangenheet vill Zäit verluer gaang, andeems ee sech besonnesch op d'Lënse konzentréiert hätt. D'Gewerkschaft insistéiert, datt awer elo bei de Brëller ganz geschwënn Neel mat Käpp gemaach ginn. 3 Joer op säin neie Brëll ze waarden, dat wier einfach ze laang.



Contraceptioun bis 30 Joer vun CNS iwwerholl



D'Contraceptioun wäert och en Thema sinn. Bis ewell iwwerhëlt d'CNS bis 25 Joer 80% vun der Pëll, dem Rank an dem Patch. An Zukunft soll d'Alterslimitt op 30 eropgoen an et ass ugeduecht, och de Stérilet zum Deel ze rembourséieren. Sou steet et mol am Aarbechtspabeier dran.



Granz nei och wier donieft dann och d'Prise en charge vun de Pneumococcen-Impfungen bei eelere Leit.



An et solle Verbesserunge fir Lipödem-Patientinnen kommen. Ënnert anerem d'Lymphdrainage beim Kiné soll ganz vun der Keess iwwerholl ginn. D'Unerkennung als "pathologie lourde", déi d'Patientevertriedung gefuerdert hat, gouf net zeréckbehal.



D'Zeeche stinn also kloer op Entlaaschtungen. Ëmsou méi kann d'Dokteschassociatioun AMMD net verstoen, firwat d'Keess d'Hyaluron-Injektioune bei Knéiproblemer oder Arthrose net méi rembourséiert. 2015 hätten ëmmerhi 6.000 Leit dovunner profitéiert, seet de President Alain Schmit, deen déi eesäiteg Decisioun vun der CNS absolut net novollzéie kann. Et géif sech hei op auslännesch Etüde baséiert. Dobäi wieren dës Injektioune vum medezinesche Standpunkt hier effikass an den Traitement och guer net geféierlech.



Dauerbrenner Urgencen



En anert Dauerthema an der Quadripartite sinn a bleiwen déi laang Waardezäiten an den Urgencen ...



Dee Problem ass elo schonn zanter op d'mannst zwee Joer erkannt, ma eng konkret Léisung gëtt et bis ewell nach net. De Sozialminister Romain Schneider hat fir den Hierscht elo konkret Usätz an Aussiicht gestallt. Op déi elo kommen, bleift nach ofzewaarden.



De sougenannte Comité de pilotage, deen agesat gouf, fir eng Analys ze maachen, ass iwwert déi lescht Méint dacks zesummekomm an et gouf och eng detailléiert Etüd iwwert déi genee Ofleef an de verschiddene Klinicken, an de verschiddenen Urgencë gemaach. Déi annoncéiert Etüd wier sou gutt wéi ofgeschloss, léisst awer fir den Ament nach op sech waarden.



D'AMMD gesäit dee ganze Prozess iwwregens kritesch. Dem Dokter Alain Schmit no géif bis ewell just Symptombekämpfung gemaach ginn. D'Dokteschassociatioun fuerdert virop, datt d'Leit besser a méi iwwert de Lëtzebuerger Gesondheetssystem informéiert ginn. Besonnesch déi vill Leit, déi ganz nei an d'Land kommen. Hei hätte virun allem och d'Gemengen ze spillen. Och de Fonctionnement an d'Roll vun de Maisons médicales schéngen, trotz Informatiounscampagne, nach ëmmer net bei jidderengem ukomm ze sinn.



Diskussiounsbedarf gesäit d'AMMD och nach beim Spidolsplang. Hei géife sech ënnert anerem nach oppe Froen iwwert d'Gouvernance vun den zukünftegen nationalen Zenteren stellen, déi d'Doktere gär beäntwert hätten.



UEL wëll och e Stéck vum Kuch



D'Gouvernance vun der CNS hat d'UEL hirersäits zejoert jo a Fro gestallt a war direkt do vun der Regierung ausgebremst ginn. D'Patronatsvertrieder wëllen dës Pandora-Béchs zwar net nach eng Kéier opmaachen, halen nawell un hirer Positioun fest. Allgemeng stéiert sech d'UEL och nach ëmmer drun, datt déi nächst Joren net genotzt ginn, fir d'Reserve vun der Assurance maladie-maternité weider opzestocken, fir esou besser op eventuell Krisen preparéiert ze sinn. Wann da scho Suen ausgi ginn, da wëll een awer selwer eppes vum Kuch ofkréien. Parallel zu den zousätzlechen Entlaaschtunge vun den Assuréen, fuerdert den Nicolas Henckes dowéinst eng zousätzlech Entlaaschtung vun de Betriber an der Mutualitéit.





COMMUNIQUÉ VIRUM RENDEZ-VOUS



Le comité quadripartite fera l'état des lieux des grands projets en cours en matière d'assurance maladie-maternité (18.10.2017)



Communiqué par: ministère de la Santé / ministère de la Sécurité sociale

Le comité quadripartite se réunira le mercredi 18 octobre 2017 à la Chambre de commerce à Luxembourg sous présidence du ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, en étroite collaboration avec la ministre de la Santé, Lydia Mutsch.

Le comité quadripartite examinera tout d'abord la situation financière de l'assurance maladie-maternité, ainsi que les dernières prévisions financières pour les années 2017 et 2018.

Par la suite, Romain Schneider proposera un ensemble de nouvelles prestations, respectivement des améliorations dans la prise en charge de prestations existantes, en faveur des assurés. Celles-ci avaient été abordées lors de la dernière réunion du comité en mai 2017.

Concernant le projet de loi relatif aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, Lydia Mutsch fera le point sur l'avancement des travaux dans le cadre de la procédure législative.

La ministre de la Santé présentera les derniers développements intervenus depuis le dernier comité quadripartite en vue de l'amélioration du fonctionnement des services d'urgences. Cet exercice s'inscrit dans l'actuel processus en cours qui vise à identifier les causes d'engorgement en vue de dégager des propositions concrètes et durables d'amélioration de l'organisation des services d'urgence.

Cette réunion du comité quadripartite sera aussi l'occasion pour aborder différents sujets d'actualité en matière d'assurance maladie-maternité.

Le comité quadripartite prévu à l'article 80 du Code de la sécurité sociale réunit toutes les parties impliquées dans la gouvernance et le fonctionnement de l'assurance maladie-maternité. En l'occurrence, il s'agit du gouvernement, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des salariés et des employeurs, ainsi que les représentants des prestataires de soins de santé. Le comité examine l'évolution des recettes et des dépenses en matière de santé et propose des mesures à prendre sur le plan légal, réglementaire, conventionnel ou statutaire en matière d'assurance maladie ainsi que toutes autres mesures destinées à améliorer l'efficacité du système de santé en tenant compte des besoins de la population, de l'évolution des techniques médicales et des ressources dont dispose le pays.