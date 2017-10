Senioren berode Senioren a Punkto Sécherheet (17.10.2017) 11 nei Senioren-Sécherheetsberoder kruten hiren Diplom iwwerreecht.

Grad elo am Hierscht, wou d'Auer geschwënn zeréckgestallt gëtt an et dobausse méi fréi däischter gëtt, sinn d'Déif verstäerkt aktiv, am Fokus vun deenen Onéierleche sinn dacks eeler Persounen. Fir des méi selbstsécher a staark ze maachen, ginn a Cooperatioun mat der Police Selfdefense-Coursen ugebueden, wou zum Beispill gewise gëtt, wéi ee sech mat engem Prabbeli oder Spadséierbengel wiere kann.Leit, déi un den Aktivitéite vun de Seniore-Sécherheetsberoder interesséiert sinn, kënne sech um Internet op www.assb.biz informéieren.