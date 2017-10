Bei de Wahle war d'LSAP zu Dikrech op 47 Prozent vun de Stëmme komm, dat huet 7 vun am Ganzen 13 Sëtz bedeit - also déi absolut Majoritéit.Buergermeeschter bleift deen Éischtgewielte Claude Haagen.Schäffe ginn de René Kanivé an de Claude Thill, déi och op d'Plazen 2 an 3 gewielt gi waren.Soss sinn nach am Gemengerot fir d'Sozialisten: Claude Daleiden, Pascale Schmoetten, Nico Hertz a René Krack.De René Krack réckelt fir de René Blum no, dee verzicht op säi Mandat.