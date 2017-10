Am Gemengerot sinn dann nach dës Conseilleren:Marcel Jakobs, Patrick Calmus, Raphael Gindt, Jean-Pierre Roemen, Lou Linster, Christiane Hamen ép. Schmit.Um Dënschdeg den Owend hätt een dës Nominatiounen un den Inneminister geschéckt, esou d'Gemeng.Zu Leideleng war et jo ganz knapp zougaangen - vun den zwou Gruppéierungen huet déi eng 5 Vertrieder, déi aner der 4 am Conseil ... an tëscht der decisiver 9. an der ondankbarer 10. Plaz louche ganz genee zwou Stëmmen ...