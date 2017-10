Dofir wier deen Accord, deen nach um Wahlowend ënnerschriwwe gi war, elo gekënnegt.Zu Betzder hu jo déi 3 Parteien CSV, Gréng an LSAP jeeweils 3 Sëtz an d'DP huet der 2.Blo a Schwaarz hate jee ee Sëtz verluer, allebéid hat d'LSAP krut.Virdru war et do eng gréng-blo Koalitioun, aus Gréng-Rout gëtt dann elo mol näischt ...Hiermit teilt die LSAP Betzder mit, dass sie heute Déi Greng Betzder mitgeteilt hat, dass sie die Koalitionsvereinbarung welche am Wahlabend zwischen den beiden Parteien unterzeichnet wurde, aufgekündigt hat. Dies weil die LSAP feststellen musste, dass keine vertrauensvolle Grundlage einer Zusammenarbeit möglich ist.