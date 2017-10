© ITLF

Wéi den ACL mellt, heescht et den Ament d'Diddelenger A3 a Richtung Stad tëscht der Aire de Berchem an dem Gaasperecher Kräiz z'evitéieren. Do brennt e Camion.



Et geet nëmmen op der Iwwerhuelspur laanscht. De Stau zitt sech bis iwwer d'Grenz eraus, bis op d'Héicht vu Kanfen a Frankräich. Op d'mannst 12 Kilometer si bis ewell gemellt. Och op den Alternativstroosse kënnt et zu Zéifloss. De Réckstau geet schonn op der A13 un, wann ee vu Schengen kënnt fir eriwwer op d'A3.



D'Läsch- an Opraumaarbechte kéinten nach e puer Stonnen daueren, well d'Feier och op e puer Autoen iwwergaang ass, déi de Camion gelueden huet.