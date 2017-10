© RTL Télé Lëtzebuerg

De Staatsminister a säi Vize hunn am Kader vun dëser Wirtschaftsmissioun an der russescher Haaptstad ënnert anerem um Open Innovation Forum participéiert, dee live op der russescher Televisioun iwwerdroe gouf. Et war dee 6. Forum iwwer Entwécklung an Innovatioun, deen dëst Joer ënnert dem Motto vun der Digitaliséierung stoung.



Fir den Optakt vum Forum sot de Xavier Bettel, dass elo misst geschafft ginn, fir och muer kënne kompetitiv ze bleiwen. Dowéinst misst een innovativ sinn. An deem Kader huet de Premier d'Initiativ "Digital Lëtzebuerg" virgestallt. Do virdrun hat de Premierminister eng Entrevue mat sengem russeschen Homolog Dimitri Medwedew. Hie gouf dobäi begleet vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider.



Zil vun de Gespréicher war den Ausbau vun de bilaterale Relatiounen. D'Gespréicher sollten u sech eng Stonn daueren. Um Enn souzen de russesche Premier a seng Lëtzebuerger Gäscht duebel sou laang beieneen. Zanter 2011 hätt ee mat Russland eng Konventioun, en Text also , dee scho 6 Joer al ass an dee muss verbessert ginn.





De Xavier Bettel



Et wéilt een och weiderhin d'Relatioune mat Russland ausbauen, huet de Staatsminister nach betount, och wann déi aktuell Relatiounen tëscht Russland an der EU net déi Allerbescht wieren.Den Etienne Schneider sengersäits huet um Open Innovation Forum iwwert déi Lëtzebuerger Initiativ am Space-Minning geschwat. De Wirtschaftsminister hofft, am Februar, am Kader vun der Commission Mixte vun der UEBL, een Accord mat Russland kënnen ze ënnerschreiwen. Et géif awer nach net op all Fro eng Äntwert ginn, huet et geheescht.Um Mëttwoch deplacéiere sech de Staatsminister an de Wirtschaftsminister op Tambow, wou si eng Visite vum fréiere sowjetesche Gefaangenelager maachen. Begleet ginn de Xavier Bettel an den Etienne Schneider vun enger Delegatioun vu Lëtzebuerger Zwangsrekrutéieren, déi zu Tambow inhaftéiert waren. Ronn 1.000 Lëtzebuerger waren tëscht 1943 an 1945 zu Tambow inhaftéiert. 165 hunn d'Lager net iwwerlieft. Weider 90 sinn an engem Spidol zu Kirsanow respektiv um Wee fir heem gestuerwen. 2012 schonn haten den deemolege Premier Jean-Claude Juncker an de Wirtschaftsminister Etienne Schneider ee Monument zu Tambow ageweit am Gedenken un d'Lëtzebuerger Zwangsrekrutéiert an Affer vum Nationalsozialismus.