Am Gesetzprojet iwwert d'Prostitutioun sinn eng Rei Modifikatioune virgesinn, virun allem fir de Client méi ze responsabiliséieren an och ze bestrofen.

"Mir hunn am Gesetzprojet iwwert d'Prostitutioun eng Rei Modifikatioune virgesinn, virun allem fir de Client méi ze responsabiliséieren an och ze bestrofen. Si spillen, wann e Kontakt mat enger Prostituéiert huet, déi Affer vu Mënschenhandel oder besonnesch vulnerabel ass!": Dorun huet d'Lydia Mutsch um Mëttwoch de Moien no enger gemeinsamer Sëtzung vun de Justiz- a Gesondheetskommissioune vun der Chamber erënnert.

D'Gesondheetsministesch huet dobäi vum Lëtzebuerger Modell a Saache Prostitutioun geschwat, wou et haaptsächlech drëm géif goen, fir um Terrain d'Prostituéiert selwer verstäerkt ze protegéieren an hinnen och ze hëllefen erauszeklammen aus der Prostitutioun. Wa se de Courage opbréngen dofir, gi se dobäi begleet, sou d'Lydia Mutsch. Lo géif et drëm goen den Avis vum Staatsrot z'analyséieren.





D'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch



D'Lydia Mutsch hofft op en Ofstëmmen iwwert d'Gesetz nach an dëser Legislatur. Déi zwou Kommissiounen, déi um Mëttwoch zesumme waren, kéinten allzäit séier schaffen, soudass d'Aarbechten an den nächste Méint kéinten ofgeschloss ginn, sou d'Ministesch.