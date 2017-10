Educatiounskommissioun / E Reportage vum Frank Elsen



Dem Rapporteur an DP-Deputéierten Claude Lamberty no, géif ee mat deem neie Gesetz definéieren, wat an Zukunft op d’Programmkommissiounen zoukënnt a wéi ee sech soll mat de gesellschaftlechen Entwécklungen auserneesetzen, fir d’Programmkommissiounen kënnen ze beroden. Dës Programmkommissioune géifen eng wichteg Roll am Schoulsystem spillen, well näischt sou séier evaluéiert wéi d'Gesellschaft an d'Schoul.

Fir d’CSV-Députéiert Martine Hansen iwwerdeems, misst ee sech d’Fro stellen, ob een iwwerhaapt e Conseil National des Programmes brauch. Och wann d’Programmkommissiounen net optimal géife fonctionnéieren, wier de Conseil National des Programmes net déi richteg Léisung, fir datt Programmer méi kohärent ginn oder der Aktualitéit Rechnung droen.Kohärenz vun de Programmer ass immens wichteg, an de Missioune vum Conseil National des Programmes gëtt dat awer net méi ernimmt, obschonns se am Exposé des motifs als eng Ursaach genannt gëtt, fir dass dee Conseil gegrënnt gëtt. Eng Léisung wier dat hei also net, mengt d'Martine Hansen.

An awer hätte verschidde Programmkommissioune grouss Fortschrëtter gemaach. D'Programmkommissiounen an d'Informatiker hätten et 15 Joer laang net fäerdeg bruecht, datt een aktuell Programmer huet. Elo gouf awer d'Méthode de travail geännert an d'Programmer adaptéiert. En zousätzleche Gremium bräicht een an hiren Aen net, sou d'Martine Hansen weider.

Am Dezember, respektiv am Januar d’nächst Joer soll d’Gesetz gestëmmt ginn.