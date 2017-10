D’Police sicht no Zeien, nodeems op enger Wiss zu Géisdref eng jonk Kou erschoss gouf.

Police sicht no Zeien

Tëscht dem 11. an dem 16. Oktober muss dat jonkt Limousin-Kallef ëmbruecht gi sinn, an eenzel Awunner hätten och e Schoss héieren, heescht et vun der Police, déi och schreift, dass d’Béischt wuel direkt dout war, firwat ee méiglecherweis dovun ausgeet, dass iergendee sech wollt Fleesch verschafen.