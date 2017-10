No enger Sitzung vun der zoustänneger Chamberkommissioun war um Mëttwoch de Moie gewuer ze ginn, datt déi al Chamber an Zukunft och no de Wahlen nach eng Zäit weider soll bestoen an zwar bis dat neit Parlament sech constituéiert. Dat soll dann um drëtten Dënschdeg no de Wahle geschéien.



Bis ewell war et sou, datt d'Chamber virun de Wahlen opgeléist gouf an datt et also fir eng Zäit kee Parlament gouf.



Am Oktober 2023 géingen d'Chamber- an d'Gemengewalen openeefalen. Ënnert anerem wéinst dem organisatoreschen Opwand gëtt envisagéiert, fir d'Gemengerotsmandater liicht ze verkierzen a fir d'Gemengewahlen op de Juni 2023 virzeverleeën.



Déi nächst Chamberwahle si jo wéi et ausgesäit de 14. Oktober 2018.