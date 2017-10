Sozialistesch Parteien an der Kris? (18.10.2017) Fir D'Sozialisten an D'Sozialdemokraten uechter Europa ass 2017 bis elo e Joer fir ze vergiessen.

De Benoit Hamon konnt de Néiergang vun de franséische Sozialisten am Fréijoer net stoppen. De Benoit Hamon krut nëmme 6% vun den Stëmmen am 1.Tour vun de Presidentiellen. Dat ass en historeschen Déif. Bei de Wahle fir d'Assemblée nationale ass de PS vun 280 op 31 Sëtz zeréckgaangen.Ähnlecht Bild an Däitschland. Bei der Bundestagswahl huet d'SPD dat schlechste Resultat vun hirer Geschicht registréiert. D‘Sozialdemokrate falen op 20% a ginn an d’Oppositioun.Mat der Oppositiounsroll musse sech och héchstwahrscheinlech déi éisträichesch Sozialdemokraten offannen. Si si wuel nach zweetstäerkste Kraaft an der Alperepublik. Mä grad ewéi a Frankräich an an Däitschland konnten d'Sozialdemokraten zu Wien och net verhënneren, dass eng Partei ewéi d’FPÖ ähnlech gutt Resultater gemaach huet ewéi e Front National a Frankräich oder eng AFD an Däitschland.Och hei am Land hunn d'Sozialisten -allerdéngs- op Gemengenniveau Plomme gelooss. D'LSAP ass zweetstäerkste Partei hannert der CSV.Europa gëtt méi konservativ. D'Sozialisten an d'Sozialdemokrate sinn op der Sich no enger neier Identitéit. Dat ass e virleefege Wahl-Bilan vun 2017.

De Ben Fayot war den Invité um Plateau

De Ben Fayot, laangjäregen LSAP President, Deputéierten, Europadeputéierten an Auteur huet sech am Laf vu sengem Liewe vill mat der Geschicht vum Sozialismus befaasst.