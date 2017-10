Den Dossier vun der Education différenciée hat jo an de leschte Woche fir vill Opreegung gesuergt. Mëttlerweil sinn Educatiounsministère a Mataarbechter vun der Ediff schonn e puer Mol zesumme komm, elo läit eng Propos um Dësch, déi béid Parteie begréissen. Dat geplangten Detachement vun 169 Mataarbechter ass vum Dësch, esou de Minister Claude Meisch.

Am Ufank sollten déi 169 Agente vun der Education différenciée, déi an den equipes multiprofessionelles geschafft hunn, temporär ënnert d’Autoritéit vum Regionaldirekter detachéiert ginn.

Fir d’Rentrée 2018 ass elo virgesinn, datt déi Education differenciée, wéi mir se haut kennen, ofgeschaaft gëtt. D’Equipes multiprofessionelles ginn zum Deel an de Fondamental schaffen, een aneren Deel awer an déi 9 Kompetenzzentren, déi geschaf ginn.

Den Educatiounsministère erhofft sech eng besser Betreiung fir d’Kanner. Ronn 900 Leit aus der fréierer Ediff a weider spezialiséiert Personal wäert fir d’Schouljoer 2018 um Terrain schaffen, dat op 3 Niveauen, direkt an de Schoulen, wou bis zu 150 spezialiséiert Enseignante schaffen, Personal aus der fréierer Ediff ënnert de Regionaldirektiounen an zousätzlech spezialiséiert Personal an de Kompetenzzentren. Dat fréiert Ediff-Personal ka selwer entscheeden, wou een an Zukunft wëll schaffen.

D’Personaldelegatioun vun der Ediff ass frou, datt een elo an dës Entscheedung agebonne gouf, eng Entscheedung déi ee begréisst.

An de leschte Woche gouf et vill Onrou am Dossier Ediff, eng Situatioun déi duerch matenee schwätzen, entlaascht gouf.