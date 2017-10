Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Ee Koalitiounsaccord tëscht den CSV an LSAP-Sektiounen Réiserbann gouf ënnerschriwwen. Nieft dem Tom Jungen (LSAP) als Buergermeeschter ass et d'Marianne Pesch-Dondelinger (CSV), déi 1. Schäffe gëtt an d'Renée Quintus-Schanen (LSAP) gëtt 2. Schäffen.