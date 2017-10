© Domingos Oliveira/RTL

Iwwerdeems eng Fra erkläert huet, onschëlleg ze sinn an näischt mam Drogentrafic ze dinn ze hunn, huet e Mann gemengt, hien hätt wuel Droge verkaf, awer net an deem Mooss, wéi et am 1. Uerteel festgehale gouf.

De wahrscheinlechen Haaptdealer, deen am 1. Prozess zu 15 Joer Prisong an enger Geldstrof vun 10.000 € veruerteelt gi war, sot e Mëttwoch, déi Strof wär ze héich an hien net an eng kriminell Organisatioun verwéckelt gewiescht. Hie wär net all Dag an d'Haus zu Waasserbëlleg komm, an och net mat der Absicht, fir Drogen ze verkafen. De Mann wëll villméi dohi gefuer sinn, fir e Frënd ze gesinn. Hien hätt zwar och Droge verkaf, awer just un ee vu senge Landsleit, déi am Sëtzungssall vun der Cour d'appel sinn. D'Rechnung vun der Police, hien hätt 14 Kilogramm Droge verkaf, wär ze héich ausgefall, an och wann hie ganz vill Kontakt zu aneren Ugeklote gehat hätt, wär net all Telefonsappel mat engem Deal gläichzesetzen. Zu gudder Lescht sot de Mann, dass hien, wann hie ronn 55.000 € gehat hätt, souvill waren der bei enger Perquisitioun bei him doheem fonnt ginn, net méi an Europa wär.

Do virdrun hat d'Fra, déi d'Haus zu Waasserbëlleg soll geréiert hunn, ausgesot am Joer 2000 als Prostituéiert op Lëtzebuerg komm ze sinn an den Haaptugekloten 2009 kenne geléiert ze hunn. Si, déi an 1. Instanz 9 Joer Prisong, 3 dovu mat Sursis, an 2.500 € Geldstrof krut, wär 2014 fir d'éischt op Waasserbëlleg komm. Am Haus hätt e Mann als Gérant geschafft, deen awer net mat ugeklot wär a si wär d'Assistentin gewiescht. Si hätt ni Drogen am Haus gesinn, d'Dier dovu wär op gewiescht a si hätt de wahrscheinlechen Haaptdealer, wéi all aneren, an d'Haus eragelooss. Bal 10.500 €, déi bei der Perquisitioun am Waasserbëlleger Haus fonnt goufen, wären hir gewiescht. Domat hätt si wëllen an Afrika reesen. Um Enn vun der Dépositioun vu senger Cliente huet hiren Affekot, Me Hellal, nach gemengt, dass d'Police judiciaire wosst, wat zu Waasserbëlleg geschitt ass, a si hätt och d'Nimm vun de Beschëllegte kannt, an zwar duerch d'Fra.

Dëse Prozess geet e Méinde mat den Aussoe vum Haaptugeklote virun.



Am Mäerz war d'Uerteel am 1. Prozess an dëser Drogenaffaire gesprach ginn.



