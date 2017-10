E Mëttwoch den Owend si sech an der Gemeng Rëmeleng d'LSAP an d'KPL iwwert e Koalitiounsaccord eenz ginn.

Den Henri Haine vun der LSAP bleift zu Rëmeleng Buergermeeschter. 1. Schäffe gëtt d'Viviane Biasini vun der LSAP an 2. Schäffe gëtt den Edmond Peiffer vun der KPL.Bei de Wahlen hat d'LSAP 2 Sëtz verluer an huet der elo nach 5. D'CSV hat ee gewonne a kënnt elo op 4 Sëtzt. D'KPL an d'DP kruten kommen op 1 Sëtz.