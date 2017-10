Des Petitioun krut ronn 5.200 Ënnerschrëften. D'Petitionnaire kritiséieren, dass den Artikel 4 vun enger europäescher Direktive iwwert d'Rechter déi Patienten hunn, net korrekt ëmgesat gouf. Si revendiquéieren, dass europäesch Bierger, déi hei am Land wunnen an net affiliéiert sinn bei enger nationaler Krankekeess, diskriminéiert ginn, wat d'Tariffer vun de medezinesche Soinen betrëfft.Et ass schonn den 21. ëffentlechen Debat, deen domat an der Chamber ofgehale gëtt a wou d'Petitionnairen den Deputéierten an deene betraffene Regierungsmemberen hir Revendicatioune kënne presentéieren.