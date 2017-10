An der Gemeng Waldbëlleg kënnt et zu engem Wiessel um Buergermeeschterstull. D'Éischtgewielt Andrée Henx-Greischer gëtt nei Buergermeeschtesch.

1. Schäffe gëtt den Zweetgewielte Serge Boonen, an den Théo Moulin gëtt 2. Schäffen. Hie war och Drëttgewielten.Soss nach am Gemengerot sinn de Maxime Bender, de Mike Michels, de Romain Tobes, de Marc Barthelemy, d'Corinne Meyers an de Jean Joseph Tholl.