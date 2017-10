Bis ewell wier ee bei deene verschiddene Knackpunkten an de Brexit-Verhandlungen nach kee Millimeter viru komm, heescht et vum CSV-Deputéierte Mosar.

An der aussepolitescher Chamberkommissioun gouf um Donneschdeg de Moien ënnert anerem iwwert de Brexit geschwat. Dem CSV-Deputéierten Laurent Mosar no, géife sech déi lafend Verhandlunge schleefen, an dat obwuel vill britesch Vertrieder optimistesch sinn.





Aussepolitesch Chamberkommissioun - Reportage Frank Elsen



Bis ewell wier ee bei deene verschiddene Knackpunkten nach kee Millimeter viru komm, heescht et vum CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Domadder misst ee sech dann och d’Fro stellen, wat dat fir déi wirtschaftlech Kooperatioun mat Groussbritannien bedeit. De Laurent Mosar huet d'Gefill, dass ëmmer Betriber, déi aktuell an der City of London situéiert sinn, sech elo scho géifen iwwerleeën d'Insel ze verloossen, well se keng Loscht hätten 2 Joer an enger kompletter Onsécherheet ze sinn. Dat wier net gutt fir d'englesch Wirtschaft, sou nach de Laurent Mosar.

D'Suerge vun de Briten, déi hei am Land liewen, misst ee verstoen, well nach extrem vill praktesch Froen ze kläre bleiwen, esou de Laurent Mosar. Ënnert anerem déi, wéi sech déi Leit an der EU an Zukunft beweege kënnen. Do géif et aktuell mol nach keen Usaz vun Äntwerte ginn. Fir bis 2019 Äntwerten ze kréien, misst nach ganz vill nogerüst ginn.

Fir de President vun der zoustänneger Kommissioun Marc Angel iwwerdeems, misst ee sech d’Fro stellen, wee Konflikter léist, wann ënnert anerem EU-Bierger a Groussbritannien sinn. Ob dat eben d’Missioun vun engem europäeschen oder britesche Geriicht ass. Realistesch wier et, wann ee beim EU-Sommet am Dezember géif virun kommen.



Eng 6000 Briten wunnen aktuell hei am Land. Dem Ausseminister Jean Asselborn no, géifen sech déi Leit am meeschten Suergen maachen. Um Mëttwoch war eng Delegatioun beim Ausseminister, an deen huet och ugekënnegt dem Michel Barnier e Bréif ze schécken, mat de Bedenke vun deene Leit. Et geet virun allem do ëm d'libre circulation.





De Jean Asselborn



Beim Thema Brexit géif ee bei dësem EU-Sommet nach net viru kommen, esou de Jean Asselborn. Dëse Sommet wier awer eng Sprungschanz op deen am Dezember, wou een e Schrëtt no vir kéint maachen.

E weidere Sujet war den Ultimatum, dee Madrid Barcelona gestallt huet. Dem Marc Angel no, wënscht ee sech hei eng Deseskalatioun, an datt matenee geschwat gëtt.