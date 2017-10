D'Allocation de vie chère hätt, zanter deem se 2009 agefouert gouf, 16% u Wäert verluer, well se net indexéiert ass, dat ass eng cumuléiert Perte vun iwwer 1.000 Euro.



D'Regierung misst elo am Interessi vun 20.000 finanziell ganz schwaache Stéit intervenéieren, an dat kéint si och séier well d'Alloctaioun net un e Gesetz gebonne wier.





Les inégalités continuent de se creuser au Luxembourg

L’OGBL revendique une revalorisation de l’allocation de vie chère

L’OGBL a multiplié les appels ces derniers mois à l’adresse du gouvernement afin qu’il engage des mesures sociales en faveur des ménages à bas et moyens revenus. Les mesures positives initiées depuis deux ans – que l’OGBL a évidemment soutenues – ne sont venues compenser que partiellement la charge qu’ont dû supporter les ménages les plus modestes à partir de 2009 dans le contexte des mesures de crise. L’accroissement des inégalités constaté tout récemment par le Statec ne vient finalement que conforter l’analyse que dresse l’OGBL depuis plusieurs années.

L’OGBL revendique dans ce contexte une revalorisation urgente de l’allocation de vie chère qui vise précisément à soutenir les ménages à revenus modestes face à une situation économique difficile. Or, du fait de sa non-indexation, celle-ci a perdu à ce jour jusqu’à 16% de sa valeur depuis son introduction en 2009. Soit une perte cumulée pouvant aller jusqu’à plus de 1 050 euros pour une personne seule.

L’OGBL tient à rappeler que l’allocation de vie chère n’est pas fixée par une loi et qu’une revalorisation de ses montants ne dépend, par conséquent, que du bon vouloir du gouvernement. Voici donc une mesure en faveur des quelques 20 000 ménages les plus modestes du pays que le gouvernement pourrait prendre rapidement et qui constituerait assurément un signal fort quant à la détermination du gouvernement à vouloir lutter contre les inégalités.

Communiqué par l’OGBL

le 19 octobre 2017