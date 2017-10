D'Police warnt virun Abriecher, déi op der Flucht sinn. Géint 11.15 Auer goufen 3 Männer erwëscht, wéi si zu Stroossen wollten an en Haus abriechen.

D'Brigangen hu sech ze Fouss Direktioun Areler Strooss dervugemaach.



D'Police réit de Leit, den Ament keng Persounen an där Géigend matzehuelen, an all Verdächtegen direkt um 113 ze mellen.