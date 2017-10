Laang Waardezäite beim IRM (19.10.2017) Zanter Jore klëmmt d'Zuel vun den Untersuchungen am IRM an awer ginn et Wardezäiten vun iwwer 4 Méint fir eng Analyse.

De Moment ginn et 7 Stéck am Land. Iwwert 45.000 Patiente ginn all Joers hei ënnersicht. Wéi genau dat ofleeft a wéi eng Problemer do kënnen optauchen, de Max Hesse a Jeff Spielmann mat den Detailer.

Zanter Jore klëmmt d‘Zuel vun den Analysen an der sougenannter Magnéitresonanztomographie. Ëmmer méi Untersuchunge ginn aus dem Scanner oder dem klassesche Rëntgen an den IRM verluecht.

Waardezäiten tëschent 3 a 4 Méint fir eng Untersuchung si ganz normal. Dass dat net onbedéngt vu Virdeel fir d’Patienten ass, mierkt een ëmmer erëm.

Fir d’Dokteren ass den IRM dacks déi eenzeg Méiglechkeet eng eendeiteg Diagnos ze stellen. Duerch déi héich Opléisung an d’Méiglechkeet och Muskelfaserrëss a Seenen ze ënnersichen eng enorm Aarbechtserliichterung.

D’Magnéitresonanztomographie ass eng vun deene wichtegsten Diagnosemëttel an der moderner Medezin. An awer huet ee Waardezäite vu bis zu engem hallwe Joer. Fir d‘Anina war dat keng einfach Situatioun, iwwert en halleft Joer op déi wichteg Analysen ze waarden.

Direkt no der IRM-Untersuchung war et eendeiteg. Déi virleefeg Diagnos vum Dokter huet sech bestätegt: Multiple Skleros. A genau dowéinst ass et onverständlech firwat et esou laang Waardezäite ginn.

Dass dat keen Eenzelfall war, ass séier bei der Recherche opgefall. Ee Rendez-vous a kuerzer Zäit an engem vun eise Spideeler ze kréien, ass eng Saach vun der Onméiglechkeet.

Am Joer ginn et zu Lëtzebuerg iwwer 45.000 Passagen an der Magnéitresonanztomographie. Eng onmoosseg grouss Zuel, déi vu Joer zu Joer klëmmt. Dat huet och d’Politik gemierkt, a wëll 4 zousätzlech IRM'e kafen.

Firwat awer déi laang Waardezäiten? Dat ass eng Fro där ee schonn zanter laangem bei der Patientevertriedung nogeet.

Et ass awer net just de Personalmangel, dee verhënnert, dass ee méi séier dru kënnt. Eng kloer Definitioun wat urgent ass a wat net feelt.

Och mat deenen aktuellen Apparater, déi et am Land ginn, kéint een d’Waardezäite scho verkierzen. Mee do feelt et och elo schonn u Personal. Well eng Untersuchung am IRM dauert am Duerchschnëtt 30 Minutten. Géing een d’Auerzäite vun den Exame bis Owes 10 Auer verlängeren, da kéint een elo schonn 30% méi Analyse maachen.

Fir den Dokter Schütz ass den IRM aus der moderner Medezin net méi wech ze denken. En eenzegaartegt Mëttel fir eng Diagnose ze stellen. Villes wat fréier just schwéier ze diagnostizéiere war, ass elo innerhalb vu Minutte kloer.Just mat hëllef vu grousse Magnéite gi Biller vum Banneliewe vum mënschleche Kierper gemaach. Iwwert een extrem staarkt Magnéitfeld ginn d’Atomer am Kierper ausgeriicht a kënnen an ee Bild ëmgewandelt ginn. Eng Diagnos vum Dokter kann esou méi präzis gemaach ginn. Genau dat gëtt dacks gebraucht. Fir d’Tessy war dat och déi eenzeg Méiglechkeet fir déi richteg Diagnos. Just mat Biller aus der Rëntgen konnt him net gehollef ginn. Do war näischt ze gesinn.Fir d’Tessy war déi eenzeg Méiglechkeet séier un eng IRM-Analyse ze kommen, ee Rendez-vous am Ausland. A genau dat maachen och ëmmer méi Lëtzebuerger. Zu Bitburg am Marienhaus Klinikum mierkt den Dokter Gholipour dat scho méi laang.Ee Virdeel vun de Spideeler am Ausland ass déi kuerz Waardezäit. Am Spidol zu Bitburg kritt een innerhalb vun engem Dag ee Rendez-vous.D’Käschte vun enger Untersuchung, déi am Ausland gemaach gëtt, gi vun der Gesondheetskeess no de Lëtzebuerger Tariffer rembourséiert. Fir de Moment also eng Situatioun déi net fir jidderee vu Virdeel ass. Déi di et sech leeschte kënnen, ginn an d’Ausland. Déi aner muss bis zu 4 Méint op déi richteg Diagnos waarden.