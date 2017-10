Um Mëttwoch de Mëtteg géint 15.30 Auer ass enger Police-Patrull op der Route de Thionville an der Stad e Mann iwwert de Wee gelaf, dee suspekt gewierkt huet. De Mann huet versicht, aus dem Bléckwénkel vun de Beamten ze verschwannen. Doropshin hu si decidéiert, de Mann ze kontrolléieren. Hien huet hinne gestanen, Kokain an een Täschemesser dobäi ze hunn. De Kokain hätt e grad kaaft gehat.No enger Kontroll huet d'Police 16 Bulle Kokain, Suen, dräi Telefonen an d'Täschemesser fonnt. De Mann huet erkläert, ee vun den Telefonen am Tosch géint eng Bull kritt ze hunn.Dat Ganzt ass saiséiert ginn an de Mann ass op Uerder vum Parquet festgeholl ginn.