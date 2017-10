D'Gemeng Koplescht, zur där de Briddel gehéiert, ass am Kanton Capellen, an dee gehéiert zum Bezierk Süden. Ee Changement un där Opdeelung géing just iwwert Gesetz, eventuell misst souguer d'Verfassung geännert ginn.Virun de Chamberwahlen dat anert Joer géif an dem Kontext awer ganz sécher näischt geschéien, seet den Inneminister. "Déi Wahlen wäerten no den nämmlechte Konditioune wéi bis elo oflafen. Mir wëllen eis net dem Virworf aussetzen, déi nächst Wahlen ze verfälschen."Eng Gemeng, déi de Bezierk wëllt wiesselen - dat gouf et bis elo nach ni. Vläicht ass Koplescht jo de Funken, fir méi ëmfaassend Ännerungen, fir am Osten oder am Norden en Deputéierten an der Chamber bäizekréien?