La troisième réunion du comité de suivi de l’étude stratégique de «Troisième révolution industrielle» a eu lieu en date du 19 octobre 2017 au ministère de l’Économie, sous la présidence du ministre du Logement et ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen, et en présence des membres du gouvernement François Bausch et Lydia Mutsch. Des représentants des autres ministères impliqués, des organisations patronales, des syndicats, des chambres professionnelles ainsi que de la société civile étaient également présents.



Rapportant au Conseil de gouvernement, le comité de suivi stratégique supervise et centralise les travaux des différentes plateformes thématiques qui sont chargées d’analyser, de discuter et le cas échéant d’approfondir les différentes mesures et propositions qui ressortent de l’étude Rifkin présentée officiellement en novembre 2016. Le processus collectif engagé depuis et la mise en place d’une gouvernance afférente ont permis de rassembler au sein de 8 plateformes, lors de 30 réunions, 350 acteurs socio-économiques. Le bilan intermédiaire des travaux a été présenté par les ministères concernés lors du comité de suivi stratégique et les différentes plateformes ont fait le rapport d’avancement des travaux, en insistant sur les mesures et projets en cours de réalisation, tout en présentant les prochaines étapes envisagées. La création d’une nouvelle plateforme thématique dédiée au secteur de la santé a été présentée par la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, afin d’intégrer ce volet dans les futures réflexions.



L’avancement des travaux et les défis futurs de la stratégie de troisième révolution industrielle seront présentés au grand public lors d’une conférence ouverte à tous qui se tiendra le 9 novembre 2017 à partir de 9 heures au Grand Théâtre de Luxembourg. L’événement est organisé par le ministère de l’Économie en collaboration avec myenergy.



Lors de cette conférence, le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider fera le bilan intermédiaire des travaux en lien avec l’étude Rifkin et présentera les mesures et projets qui s’inscrivent dans le processus de l’orientation du Luxembourg vers un modèle économique et sociétal plus durable. Par la même occasion, un échange intergénérationnel, organisé en collaboration avec les «Jonk Entrepreneuren Lëtzebuerg» aura lieu. Lors d’un panel de discussion politique portant sur le thème «qualitative Wuesstem» interviendront les ministres Étienne Schneider, Carole Dieschbourg, François Bausch, Pierre Gramegna et Nicolas Schmit, ainsi que des représentants des chambres professionnelles.