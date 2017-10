Wéinst engem Feiertraining am Tunnel Markusbierg sinn Deeler vun der A13 an der A8 a béide Richtunge vun e Freiden 20 Auer bis e Samschdeg 10 Auer zou.

Dëst wäert Stéierungen op der Lëtzebuerger A13 an der däitscher A8 mat sech bréngen. D'Echangeuren Altwis, Pärel-Borg, Munneref a Schengen, souwéi d'Bretellen an hir jeeweileg Op-an Ausfaarten, wäerten déi ganz Nuecht gespaart sinn.Et gëtt deemno dem Automobiliste geroden, dës Strecken iwwert d'N16, d'N13, d'N2 an d'U72 z'ëmfueren. Den Trafic, deen aus Däitschland kënnt, gëtt iwwert d'U71, d'N2 an d'N13 bis op Helleng an dann op d'A13 ëmgeleet.Wann dir aus Richtung Schengen kommt, musst dir den CR151 huelen an iwwert d'N16 bis op Munneref fueren.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre de la réalisation de tests d'incendie dans le tunnel Markusberg, l'Administration des ponts et chaussées procéderont à un barrage de l'autoroute A13 entre l'échangeur Altwies et l'échangeur Perl-Bord dans les deux sens du vendredi soir 20 octobre 2017 de 20 heures au samedi matin 21 octobre 2017 à 10 heures.

Barrages et déviations:

Du vendredi 20 octobre 2017 de 20 heures jusqu'au samedi 21 octobre 2017 à 10 heures les barrages suivants sont mis en place:

• les autoroutes A13 et A8 entre l'échangeur Altwies et l'échangeur Perl-Borg en provenance du Luxembourg et en direction de l'Allemagne,

• les autoroutes A8 et A13 entre l'échangeur Perl-Borg et l'échangeur Mondorf en provenance de l'Allemagne et en direction du Luxembourg,

• l'ensemble des bretelles de l'échangeur Schengen,

• l'accès sur l'autoroute A13 en direction de l'Allemagne à partir des échangeurs Mondorf et Altwies en provenance de la N16.

Le trafic en provenance de l'autoroute A13 et en direction de l'Allemagne est dévié à partir de l'échangeur Altwies via la N16, N13 et la N2 (Remich) jusqu'à la frontière germano-luxembourgeoise. Il faut poursuivre la déviation locale «U72» sur le territoire allemand jusqu'à l'échangeur Perl-Borg de l'autoroute A8.

Le trafic en provenance de l'autoroute A8 (Allemagne) et en direction du Luxembourg est dévié à partir de l'échangeur Perl-Borg via la déviation locale «U71» jusqu'à la frontière germano-luxembourgeoise en poursuivant la déviation via la N2 et la N13 jusqu'à l'échangeur Hellange de l'autoroute A13.

Le trafic en provenance de la N10 (Schengen) et en direction de l'autoroute A13 et de l'autoroute A8 est dévié via le CR151 et la N16 jusqu'à l'échangeur Mondorf.