Am Schäfferot ënnerstëtzt gëtt hien duerch d'Netty Simon-Kill an de Joé Beissel.

De Carlo Kütten gëtt als fënneftmeescht Gewielten neie Buergermeeschter. U seng Säit am Schäfferot kritt hien d'Netty Kill an de Joé Beissel, déi bei de Wahlen op de Plazen 2 an 3 gelant sinn.De fréiere Buergermesschter Jos Johanns, deen déi meeschte Stëmme krut, war bei der Ofstëmmung net dobäi.