Éischt Schäffen bleift d'Josée-Anne Siebenaler-Thill vun déi Gréng, fir d'CSV sëtzen de Frank Pirrotte an de Richard Sturm am Schäfferot.Wéi et an engem Communiqué um Freideg de Moien heescht, géif dësen Accord déi politesch Kontinuitéit an der Gemeng Käerjeng erëmspigelen, déi 2012 duerch d'Fusioun vun de fréiere Gemenge Käerjeng a Kënzeg entstanen ass.Am Dienstag, 17. Oktober unterzeichneten die ‘CSV Käerjeng’ und ‘déi gréng Käerjeng’ einKoalitionsabkommen für die nächsten 6 Jahre, welches am 19. Oktober von den Mitgliedern der beidenParteien in getrennten außerordentlichen Generalversammlungen gut geheißen wurde.Bürgermeister bleibt Michel Wolter (CSV), den ersten Schöffenposten bekleidet weiterhin Josée-AnneSiebenaler-Thill (déi gréng), während die beiden CSV-Gewählten Frank Pirrotte und Richard Sturm denSchöffenrat vervollständigen.Es ist dies ein Abkommen in der politischen Kontinuität der Gemeinde Käerjeng, welche 2012 durch die