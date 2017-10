789 Police-Interventioune gouf et am Joer 2016. 2015 waren et der mat 802 just e puer méi.

Wéinst Gewalt doheem koum et zejoert zu 256 „Wegweisungen“, wat e liichte Plus ass am Verglach mat 2015, woubäi d'Auteuren an iwwer 90% vun de Fäll Männer sinn. Dat sot d'Chancegläichheetsministesch e Freideg de Moien, wéi si zesumme mam Justizminister de Gesetzprojet iwwert d'Konventioun vun Istanbul zur Gewalt géint Fraen an zur Gewalt am Stot presentéiert huet. Allgemeng ginn d'Zuelen erof, ma et kann een net vun Entwarnung schwätzen, huet d'Lydia Mutsch erkläert.





Vun der Police gouf et 2016 789 Interventiounen, wat e liichte Réckgang ass par Rapport zu 2015. Am Zäitraum vun 2006 bis 2016 gouf et an der Moyenne 671 Interventioune vun der Police pro Joer. Fir d'Ministesch sinn dat enorm Zuelen, well jo bei all Interventioun, eng 66 am Mount, häuslesch Gewalt am Spill ass.

Weider Aussoe waren, dass et nieft der Gewalt am Stot duerch Männer och d'Gewalt vun engem groussjärege Jugendleche géintiwwer sengen Eltere gëtt an de Service „Riicht eraus“ zejoert 453 Dossiere vun Auteure vu sou Gewalt traitéiert huet.