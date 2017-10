Géint de Mann leeft eng Affaire disciplinaire.





Affaire zu Lenneng: De Reportage vum Nico Graf.



Zanter dem 1. Oktober ass hie Redakter, genannt Coordinateur général, an der Gemeng Lenneng. An der Oppositioun a ville Leit am Gemengepersonal gefält dat guer net. Hinne gefält net, wéi dee Mann op déi Plaz komm ass an hinne gefält de quokelege Passé vun deem Mann net.

Mä der Rei no ...

De Buergermeeschter an d'Majoritéit vun der Gemeng, déi hunn de Beamten holterdipolter am Summer an enger stënterlecher urgenter an domat irregulärer Gemengerotssëtzung gestëmmt an agesat a sech dobäi guer net un déi üblech Prozedure gehalen. Notamment hätte Piècen a sengem Dossier gefeelt. Ganz um Ufank vun där Prozedur hat keen eppes géint hien. Bis du lues a lues erauskomm ass, datt hien als Beamten an der Diddelenger Gemeng negativ opgefall war.



An zwar war erauskomm, datt hie wuel ganz äifreg eng 6 oder 12 oder 20 – d'Zuelen variéieren – op alle Fall villeg Gemengen niewelaanscht beroden hätt. Do goung et wuel ëmmer ëm Maisons-Relais, déi sollte gebaut ginn, an hien hätt an de Gemenge fir Cahiers de charge sur mesure gesuergt, fir datt d'Zommen, déi si vum Educatiounsministère zeréckzekréien haten, uerdentlech héich waren. Do wier et och ëm Kichen an dees Konkretes méi gaangen. An de Süd-Gemenge wier hien dowéinst bekannt wéi e rouden Hond.

Seng Extra-Aktivitéite sinn dunn awer zu Diddeleng opgefall, et ass kontrolléiert ginn an et steet de Verdacht am Raum, de Mann hätt mat senger Beroder-Funktioun eng gréisser 6-stelleg Zomm niewelaanscht verdéngt. An deen zousätzleche Revenu, dee wier eben aus „Activités accessoires non autoriséees“ komm an dowéinst huet dee geschäftstüchtege Mann elo eng Affaire disciplinaire géint sech lafen.



Dowéinst och huet hien am Summer zu Diddeleng demissionéiert - wou se deen Depart dankbar ugeholl hunn – an en huet sech begannt, anzwousch anescht ënnerzekommen.



Wat wuel net liicht war, mä zu Lenneng huet et geklappt.



Notamment well de Buergermeeschter sengem Duz-Bekannten den Terrain preparéiert huet.



Den Erëm-Buergermeeschter Arnold Rippinger – deen nëmmen als 5. aus de Wahlen erauskomm ass - dee sot eis op Nofro - hien hätt vun den Diddelenger Problemer näischt gewosst an intern soll hie gesot hunn, wann eppes un den Disziplinar-Reprochë géint säi Protégé wier, da misste Konsequenze gezu ginn.