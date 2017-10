Chance op ee Neistart beim Marché créateur vu Microlux (20.10.2017) Hei am Land gouf 2016 Microlux gegrënnt, déi kleng Betriber Accès zu Kreditter gëtt, déi um normale Marché keng Chance hätten, Sue geléint ze kréien.

Dëse syresche Restaurant krut ee Mikrokredit vu microlux an Héicht vun 25.000 Euro fir d’ Gebai bannen ze amenagéieren a Material ze kafen. D’Raimlechkeete kritt ee vun enger Privatpersoun zur Verfügung gestallt. De Mahmoud vum Restaurant Syriously: Et war meng Iddi, ee syresche Restaurant zu Lëtzebuerg opzemaachen. Wéi ech dës Iddi hat, hunn ech Ënnerstëtzung gebraucht, fir dat kënnen ëmzesetzen.Um Freideg um Dag vun de Mikro-Finanzen huet Microlux ee Marché créateur organiséiert, wou verschidde Leit hir Projeten presentéiert hunn, dat geet vum klenge Restaurant, iwwer Gewierz-Verkeefer oder Elektronik-Geschäft.De Samuel Paulus vu microlux.lu sot, dat ee bis ewell 25 Entreprisen mat engem Kredit ënnerstëtzt huet. Knapp 30 Aarbechtsplazen huet ee geschaf duerch des Mikro-Kreditter. Microlux wier manner streng wei d Banken, et wier een do, fir deene Leit Ënnerstëtzung ze ginn, déi eng Entreprise wëlle grënnen, awer keng Sue vun enger Bank geléint kréien. Bis zu 25.000 Euro kann ee geléint kréien.Eleng am syresche Restaurant hu 6 Leit eng Aarbecht fonnt. De Succès bei de Leit géif fir sech schwätzen, sou de Besëtzer.