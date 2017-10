E Freideg den Owend huet géint 19 Auer en Auto an der Rue Antoine Godart gebrannt. Kuerz duerno stoung an de Rue des Puits eng Poubelle a Flamen.

A béide Fäll waren d'Beruffspompjeeë direkt op der Plaz an haten d'Feier séier ënner Kontroll. D'Police geet vu Brandstëftung aus, eng Enquête gouf lancéiert.Kuerz viru 18 Auer hat et e Freideg och nach am Sous-Sol vun enger Bank an der rue Jean Monnet um Kierchbierg an der Stad gebrannt.