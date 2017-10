© Andreas Beiling (op Facebook)

Um Freideg goung et en interessante Phänomen: Souwuel Medien aus der Géigend vun der Ostsee wéi och Medien aus der Muselgéigend hunn iwwer eng an déi selwecht Nouvelle geschriwwen - am Fong eng "lokal Notiz", well et goung ëm e Schëff, eng Fähr fir genee ze sinn.Ma net egal wat fir eng an net fir egal wou!Rieds war vun der Sankta Maria II, déi jo op der Musel déi aktuell, schonn al Sankta Maria I ersetze soll an op der Spatz, also do, wou d'Sauer an d'Musel leeft, tëscht Lëtzebuerg an Däitschland, tëscht "Wasserbillig" an "Oberbillig", also tëscht Waasserbëlleg oder einfach Bëlleg/Bëllig an Uewerbëlleg oder Uwwerbëllig hin- an hierfuere soll.Den Andreas Beiling, Ortsbürgermeister vun Oberbillig, huet et sech net huele gelooss, um Freideg intensiv op Facebook iwwert d'Sankat Maria II z'informéieren. Déi hat dunn nämlech ee kruziale Moment an hirem Liewen: de Stapellaf ... oder vill méi: Si gouf an d'Waasser gesat oder gehuewen, well se ass net vun engem Stapel gerullt, ma mat engem Kran an d'Waasser gesat ginn.

Dat war zu Stralsund un däitscher Ostseeküst, an der Géigend vun der Insel Rügen. Op der Werf vun de Firmaen Formstaal an Ostseestaal ass, esou déi däitsch Lokal-Medie scho bal euphoresch, déi éischt vollelektresch Autofähr fir "Bannewaasseren" an d'Waasser gelooss sinn, esou zum Beispill den NDR.

D'Fähr wier dann och "emissiounsfräi", esou d'Ostsee-Zeitung.

Dobäi handelt et sech wéi gesot ëm d'Sankta Maria II, déi 28 Meter laang ass a Plaz huet fir 6 Autoen a 45 Passagéier.4 Elektromotore maachen, datt d'Fähr ze manövréieren ass, déi schaffe just mat Solar- a mat Batteriestroum.Dat soll d'Schëff ëmweltfrëndlech an och "lues" maachen - et dierft also wesentlech manner Kaméidi maache wéi d'Virgänger-Fähr.Fir d'Baufirmae war dës Fähr och eng Première. Bis elo hu si just Persounefähre gebaut.Elo gëtt d'Schëff getest, kritt nach Fënsteren a soll dann duerno op de Wee a Richtung Musel geschéckt ginn.Enn November soll se dann déi 50 Joer al Sankta Maria I ersetzen. Den 21. November soll d'Schëff un déi nei Besëtzer iwwergoen, d éi feierlech Aweiung ass fir de 25. November virgesinn.

Kaschten deet d'Schëff ronn 1,5 Milliounen Euro netto, déi déi zwou Gemengen Mäertert-Waasserbëlleg an Oberbillig bezuelen, zesummen mat EU-Hëllefen an och mat Kreditter.Fir iwwer d'Musel ze fueren, déi op där Plaz 120 Meter breet ass, brauch d'Schëff, esou nach d'Ostsee-Zeitung, genee zwou Minutten.