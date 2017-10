© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Déi verschidde Servicer vun der Mediatioun zu Lëtzebuerg waren e Samschdeg vun 10 bis 12 Auer op der Place d'Armes vertrueden. Am Virfeld vun dësem Evenement hu mir mat der Ombudsfra Claudia Monti geschwat.





D'Claudia Monti (Extrait 1)



D'Claudia Monti (Extrait 2)



An deem Kader gouf och en neie Projet lancéiert: d'Roadshow vun de Mediateuren. Et hätt ee gemierkt, dass ganz vill Leit net wëssen, wat fir Acteuren et gëtt a fir wat si do sinn. D'Konzept vun der Roadshow stécht nach an de Kannerschong, et misst een de Gemengen de Projet am Virfeld nach virstellen.

D'Claudia Monti (Extrait 3)



De Mediateur ass e "Sträitschlichter", erkläert d'Claudia Monti. Seng Roll ass et, wa Leit e Problem oder e Konflikt hunn, eng Léisung ze fannen ouni direkt mussen op d'Geriicht ze goen.