Kuerz drop koum een zweeten Auto an ass, fir den Auto z'evitéieren, op déi aner Stroossesäit geroden an ass do frontal an een drëtten Auto gerannt.Am Ganze goufe 4 Persoune blesséiert, dorënner ee Kand méi schwéier.D'Streck war bal 3 Stonne gespaart, mä ass mëttlerweil nees op.