Um Samschdeg den Owend géint 23.30 Auer war e jonke Mann zu Diddeleng an der Rue de Noertzange a Richtung Stadzentrum ënnerwee, wéi en d'Kontroll iwwer säi Sportswon verluer huet.En ass lénks vun der Strooss ofkomm a krut e Bam ze paken, esou hefteg, datt säin Auto eréischt e puer Meter weider un d'Hale koum.De Schock war esou uerg, datt de Chauffer aus sengem Won geschleidert gouf.En ass nach op der Plaz u sengen schroe Blessure verscheet.Seng Bäifuererin gouf sur place betreit an koum du mat der Ambulanz an d'Klinick.D'Strooss am Quartier Butschebuerg war nom Accident gespaart ginn, goung awer géint 2.45 an der Nuecht op e Sonndeg nees fir den Trafic op.De Parquet huet de Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police mat der Enquête chargéiert.Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vun Diddeleng a vu Käl-Téiteng an de Samusdokter vun Esch.