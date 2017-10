Am Heischtergronn ass der Police an der Nuecht op e Sonndeg, kuerz no 4 Auer, en onséchere Chauffer opgefall.

© RTL Archivbild

Wéi d'Beamten de Mann stoppe wollten, huet dee versicht sech um hënneschte Sëtz ze verstoppen.

De Chauffer hat kee Führerschäin an huet den Ament e Fuerverbuet vun e puer Joer. Den Alkoholtest war positiv, e Protokoll gouf geschriwwen an den Auto immobiliséiert.



Weider konnten an der Nuecht nach 4 aner Chauffere gestoppt ginn, déi mat hirem Fuerstil opgefall sinn an déi alleguer ze vill gedronk haten. Dat war tëscht Meeschtem an Ohn, zu Esch, um Sennengerbierg an an der Stad. Am Ganze goufe 4 Führerschäiner agezunn.