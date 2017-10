© sipo.lu

Den OGBL mécht sech Suergen ëm d'asbl SIPO, déi am Beräich vum pädagogeschen an therapeutesche Suivi vu jonke Kanner an hire Familljen aktiv ass. Dës soll nämlech vun der asbl ANNE iwwerholl ginn, déi Member vum Grupp Elisabeth ass.



Mat der Reprise géing ee Repercussiounen op d'Konzept an op de public cible riskéieren, heescht et an engem Communiqué vum onofhängege Gewerkschaftsbond. Et wier net kloer, wat fir Changementer geplangt wieren an obd'Qualitéit vun de Prestatioune kéint leiden.



Dernieft wieren d'Personal an déi betraffe Famillje bei de Verhandlungen ignoréiert ginn, esou heescht et weider vum OGBL.



PDF: De Communiqué vum OGBL