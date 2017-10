400 Bluttspender ausgezeechent (22.10.2017) Obwuel een um Samschdeg enge 400 Bluttspender fir hiren Déngscht Merci gesot huet, war et och den Appel, datt een nach méi Leit an deem Beräich bräicht.

Eng 400 Bluttspender kruten e Samschdeg vun der Grand-Duchesse Maria-Teresa d'Medaille du Mérite iwwerreecht. E Merci an eng Motivatioun fir dës Leit ,déi eng enorm wichteg Hëllef leeschten. Ma, et ginn där Bluttspender awer net genuch am Land, obwuel ee mam Bluttspenden, e Geste vun ongeféier 30 Minutten, Liewe rette kann. Aktuell huet een eppes méi wéi 13.000 Spender am Land, ideal wieren awer ëm déi 14.500 Leit, déi regelméisseg géife Blutt spenden.