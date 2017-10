Praktesch all Partei hat an hirem Wahlprogramm fir d'Gemengewahlen, de Sujet "bezuelbare Wunnraum".An e Samschdeg war et och en Thema am RTL-Background, wou den UEL-President Michel Würth déi laang Prozeduren als een Haaptgrond fir d'Wunnegsproblematik hei am Land genannt huet!



RTL.lu: Background am Gespréich vum 21. Oktober: Michel Wurth



E Sonndeg dann, um leschten Dag vun der Semaine du Logement, huet de Ryck Thill bei de Leit um Terrain nogefrot.





Semaine du Logement: Bezuelbare Wunnraum zu Lëtzebuerg (22.10.2017) D'Politik schwätzt vill iwwer de bezuelbare Wunnraum, ma wéi gesinn d'Leit um Terrain dës Problematik?

D'Organisateure vun der Home & Living Expo an der Semaine Nationale du Logement hunn dann och um Sonndeg den Owend schonn de Bilan gezunn. Déi nei Formule hätt bannent de 9 Deeg méi ewéi 32.000 Visiteuren ugelackelt.Et hätt een ënnert anerem constatéiert, datt de Public ëmmer méi international géing ginn, esou heescht et an engem Communiqué ,an deem en allgemeng positive Bilan gezu gëtt.

Et hätt een ënnert anerem constatéiert, datt de Public ëmmer méi international géing ginn, esou heescht et an engem Communiqué. Den Direkter vu Luxexpo The Box Jean-Michel Collignon seet, datt alles erfëllt war, fir aus dësem Evenement e Succès ze maachen.







Gemeinsam ziehen die Messe „Home & Living Expo" und die Nationale Wohnwoche „Semaine Nationale du Logement" Projektträger aus dem ganzen Land an

Die neuntägige HOME, der neue Auftritt der Messe Home & Living Expo, die zeitgleich zur Semaine Nationale du Logement stattfindet, öffnete ihre Pforten am sommerlichen 14. Oktober und empfing bis zum heutigen herbstlichen Schlusstag 32 000 Besucher.

Saisonneuheiten und Zukunftstendenzen, kreative Handwerkskunst, ein vielfältiges Immobilienangebot, der Ideenreichtum der Aussteller und das Konferenzprogramm des Ministeriums für Wohnungswesen und seiner Partner bestimmten den Verlauf der Veranstaltung, die nun auf ein positives Geschäftsklima und vielversprechende Perspektiven für die kommenden Monate hindeutet. Die Aussteller bemerkten eine gestiegene Anzahl an internationalen Messegästen, was sich bestimmt auch nach dem Auswerten der Besucherumfragen bestätigen wird.

Das von allen Ausstellern und Besuchern geschätzte Verpflegungsangebot sowie die zahlreichen Ausstellungen und aktiven Beiträge schufen eine wohnliche und entspannte Atmosphäre.

Großer Andrang am ersten Wochenende bei sommerlichen Temperaturen

Im Zeichen der offiziellen Veranstaltungspunkte wie dem Meeting Ambassador Program von Raymond Schadeck, Vorsitzender von The Box, dem Luxembourg Index of Well-Being des Wirtschaftsministeriums, vertreten durch die Staatssekretärin für Wirtschaft Francine Closener, und dem Paradigmenwechsel der Regierung in puncto Wohnraumpolitik, erörtert vom Minister für Wohnungswesen Marc Hansen, war das erste Messewochenende ein voller Erfolg.

Erfolgreiche Fachbesuche an den Wochentagen

Die neuen Öffnungszeiten konzentrieren sich auf den späten Nachmittag und Abend. So konnten die Besucher statt zur Mittagszeit nun ab dem Nachmittag bis 21 Uhr auf die Messe kommen. Das bis Donnerstag anhaltend schöne Wetter machte die Sache natürlich nicht einfacher.

Für gewohnt sind die Besucher an Wochentagen für ganz bestimmte Projekte vor Ort und suchen genaue Informationen und detaillierte Beratung. Die Ergebnisse der Besucherstudie werden uns mehr zur Dauer des Besuchs sagen können, die dieses Jahr scheinbar auch zugenommen hat.

Typisches Herbstwetter am zweiten Wochenende

Der Besucherandrang am zweiten Samstag schlug alle Samstagsrekorde seit Veranstaltungsstart im Jahr 2014. Diese Tendenz scheint sich auch für den Sonntag zu bestätigen.

Der Zeitpunkt und die Dauer sind nach wie vor die zwei Schlüsselelemente für solche Veranstaltungen im Bereich Investition, wo lange und komplexe Beschaffungszyklen zum Alltag gehören. Wie gewöhnlich sahen sich die Messebesucher zuerst Aussteller und Angebote an, bevor sie schließlich genau verglichen oder an den letzten Tagen sogar ihre Bestellungen aufgaben. Seitens der Aussteller kann erst wenige Wochen nach der Veranstaltung Bilanz gezogen werden.

„Diese beiden Veranstaltungen spielen im Bereich der Investitions- und Wohnraumberatungsmessen eine große Rolle. Gemeinsam konnten sie hier als Branchenförderer, Promotionsplattform und Geschäftsmotor agieren. Die etwa 250 anwesenden Experten haben ihrem Ruf alle Ehre gemacht, indem sie beste Qualität boten und bei finanziellen, technischen sowie ästhetischen und praktischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite standen. Diese solide Basis ermöglicht es uns, unter besten Voraussetzungen die Messe für 2018 zu organisieren”, erklärt Morgan Gromy, COO, Luxexpo The Box.

Wirtschaftliche Auswirkung der zwei Messen

Der Hauptaktionär von Luxexpo The Box, die Handelskammer, möchte die Geschäftsaktivität nun weiter ausbauen und nutzte daher die Gelegenheit, um die erste jemals in Luxemburg durchgeführte Studie zur wirtschaftlichen Auswirkung von Ausstellungen und Messen sowie vom MICE-Sektor im Allgemeinen auf Luxexpo The Box und die Wirtschaft in Luxemburg zu starten. Bis zum Frühling 2018 werden mehrere Veranstaltungen in die Studie einbezogen.

„Unser Ziel war eine erfolgreiche Veranstaltung: Wichtig war uns die Präsenz der wichtigsten Akteure Luxemburgs und der Großregion, eine praktische Infrastruktur, beste Qualität beim Serviceangebot wie der Verpflegung, ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm sowie optimierte Besucherbedingungen. So trägt das neue Parkhaus, das unsere Parkfläche auf 3 000 Stellplätzen verdoppelte und gerade einmal eine Minute vom Eingangsbereich entfernt ist, erheblich zum Komfort der Besucher bei. Ich bin stolz auf die Arbeit von allen Beteiligten in den letzten vier Jahren. Für mich wird es als Veranstalter die letzte Home & Living Expo und Semaine Nationale du Logement sein. In Zukunft werde ich diese beiden Veranstaltungen mit großer Freude als Besucher miterleben”, erklärt Jean-Michel Collignon, CEO, Luxexpo The Box.

Alle Teilnehmer und Fans der Messe Home & Living Expo sowie der Semaine Nationale du Logement können sich den Veranstaltungszeitraum vom 13. bis 21. Oktober 2018 bereits in den Kalender eintragen.

