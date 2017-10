225 Memberen, wat e Rekord ass, hunn un dëser Wiel deelgeholl, esou datt folgende Comité dobäi erauskoum:President ass den André Berns, Vizepresident de Marco Breyer, Sekretär de Patrick Beil an Tresorier de Gilles Everling.En date du 21 octobre 2017, le nouveau comité exécutif de l'APESS a été élu au scrutin secret, avec une participation record de 225 membres qui ont pris part à cette élection.Ce scrutin a été organisé conformément aux statuts qui prévoient explicitement que les élec-tions ne peuvent avoir lieu qu'en présence des membres réunis en assemblée. Aussi la tenue de ces élections constitue-t-elle un premier succès de la nouvelle équipe qui a lutté jusqu'au bout afin que le scrutin puisse être réalisé conformément aux statuts de l'association actuellement en vigueur.Les représentants élus de l'association sont : M. André Berns (président), M. Marco Breyer (vice-président), M. Patrick Beil (secrétaire) et M. Gilles Everling (trésorier).Le nouveau comité exécutif, orienté vers l'avenir, s'est d'ores et déjà consacré à tout un en-semble d'affaires urgentes ; par ailleurs, il est également en train de développer son activité syndicale d'après des axes de travail identifiés comme prioritaires. Plus précisément, il entend :• établir un état des lieux des dossiers de l'APESS (vérification du bilan financier, mise à jour du fichier des membres, prise en main et gestion des affaires en cours...) ;• renouer le contact avec la base de l'APESS au sein des lycées, notamment- à travers une implication plus forte des délégués des lycées et- en renforçant la communication interne, par le biais d'une refonte complète du site web, à adapter aux possibilités qu'offrent les récentes innovations technologiques dans ce domaine ;• désigner des chargés de mission afin de diversifier les échanges au sein du comité et d'optimiser ainsi son action ;• assurer le suivi critique de l'application de la nouvelle loi Meisch dite « la réforme du lycée », de même que des nouveaux critères de promotion institués par le tout récent règlement grand-ducal du 21 août 2017 ;• prendre en charge les doléances de nos membres, dont certains se trouvent confrontés à des agressions physiques et morales et à d'alarmantes dégradations des conditions de travail au sein de certains lycées ;• entamer la discussion avec le MENJE concernant- l'actuelle réglementation relative à la formation continue obligatoire,- la valeur formative des formations actuellement proposées par l'IFEN et- l'élargissement de l'offre des formations à l'initiative des enseignants ;• relancer l'activité des « Éditions de l'APESS ».Bien entendu, nous ne manquerons pas d'informer les médias nationaux de toute évolution si-gnificative en rapport avec les sujets mentionnés.En attendant, nous n'épargnerons aucun effort pour rétablir un syndicat combatif et réactif, que nous voulons à l'écoute et au service de ses membres.Le comité exécutif de l'APESS