Zu Sëll hat de Raoul Clausse mat 274 vun 498 déi meeschte Stëmmen kritt. Hannendrun koum de Marc Fisch mat 212 Stëmmen, de Gérard Zoller krut der 205.No de Gemengewalen sinn den Zweet- an Drëttgewielten awer nëmmen nach Gemengeconseiller. Dat huet och de Gemengesekretär per Telefon confirméiert. Déi fréier Schäffe Marc Fisch a Gérard Zoller schwätze vun enger gudder Zesummenaarbecht mam Buergermeeschter Raoul Clausse a kënne sech am Prinzip net erklären, firwat si net méi zeréckbehale goufen.Hie selwer wier dat aus der Zeitung gewuer ginn, seet de Gérard Zoller. De Wieler hätt de fréiere Schäfferot u sech awer zeréckgewielt. Enttäuschend wier awer, dass de Marc Fisch an hie selwer mol net convoquéiert ginn sinn, mä déi aner 5 un den Dësch geruff goufen.De Gérard Zoller stellt sech elo d'Fro, ob d'Gesetz dat iwwerhaapt zouléisst, Wielerwëllen oder net, sief dohigestallt.Den alen an neie Buergermeeschter Raoul Clausse gesäit awer duerchaus Divergenzen. Während 8 Joer ass d'Zesumemnaarbecht gutt gelaf, ma am leschte Joer wier dat net méi de Fall gewiescht. Eleng en Datum ze fannen fir e Schäfferot wier schwiereg gewiescht, wat och net ganz onverständlech ass, schliisslech sinn de Marc Fisch a Gérard Zoller och fräischaffend. Reng aus techneschen URsaachen war et deemno net méi méiglech zesummen ze schaffen, wann déi Leit keng Zäit an de Schäfferot ze kommen.An de leschte Méint wier ee sech och bei verschiddenen Decisiounen net méi eens ginn, zum Beispill wat de Bau vun enger Kläranlag ugeet. An och beim Sujet Trennung vu Kierch a Staat wier ee sech net eens ginn, déi verschidden Usiichte wieren och net aus der Welt ze schafe gewiescht, esou nach de Sëller Buergermeeschter Clausse.