De Françis Schartz huet dat um Méindeg de Mëtteg bei der Presentatioun vun hirem Avis zur drëtter industrieller Revolutioun betount. Aus deem Avis geet ervir, datt an der Etüd vum Jeremy Rifkin verschidden Aspekter feelen, déi de Conseil supérieur pour un développement durable, kuerz CSDD, gären ënnerstrach gehat hätt, dorënner d'Educatioun.





Virun allem missten déi Jonk geléiert gi systemesch ze denken, erkläert de President vum Nohaltegkeetsrot Françis Schartz. Datt se fäerdeg bréngen Zesummenhäng ze maachen, an och déi Naturwëssenschaftlech Säit, misst nach méi dokumentéiert ginn an der Schoul.

Och d'Informatik an déi ganz nei Technologië mussen an der Schoul geléiert ginn, fir datt een net all Spezialist dee gebraucht gëtt, aus dem Ausland muss komme loossen, mä selwer hei am Land d'Leit ausbilt. Et misst ee bei de Jonken e Mentalitéitswiessel kréien a se awer och froen, wéi si sech d'Zukunft virstellen a se mat abauen. En anere Volet dann, wou der CSDD no nach méi muss gemaach ginn, ass d'Agrikultur. Do misst z.B. en Ëmdenke am Sujet vun der Biolandwirtschaft kommen. Et géife mëttlerweil vill méi ëmweltschounend Methode ginn, déi och fir d'Baueren e Benefice kënnen duerstellen, sou nach de Françis Schartz.



De Volet Santé wier leider an der Rifkin-Etüd vergiess ginn, ma do géing deemnächst awer nogebessert ginn, sou nach de Françis Schartz.



