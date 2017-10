Eng Léier fir en Handwierk maachen, dat huet hei am Land net dee beschte Ruff. Ganz zu Onrecht, soen d'Chambre des Salariés an d'Chambre des Métiers, déi den Apprentissage wëlle besser promouvéieren a sech dowéinst och an engem „symboleschen Akt“ zesumme gedoen hunn.

Formation Professionelle / Reportage Ben Frin



Symbolesch wuel, well d'Chambre des Metiers an d'Chambre des Salariés net ëmmer ganz enger Meenung sinn. Ganz anescht, wann et em d'Formation Professionelle geet. Do gëtt et e puer Chantieren, un deenen zesumme soll geschafft ginn. De Ruff vum Handwierk an der Gesellschaft ass net ëmmer gutt, seet de Jean-Claude Reding, President vun der CSL.

Wat s de an eiser Gesellschaft méi en héijen Diplom hues, wat s de e bessere Mënsch bass. Wat s de also méi en héijen akademeschen Titel hues, wat s de méi bedeits. An domadder ass de Jean-Claude Reding net averstanen. Fir hien ass een, deen eng Meeschterprüfung gemaach esou vill, wann net esouguer méi, wäert, wéi aner Leit an eiser Gesellschaft.

Déi zwou Kummeren hunn an Zesummenaarbecht mam Lycée Technique du Centre Programmer opgestallt, fir d'Handwierksléier an Zukunft ze optimiséieren an den aktuellen Erausfuerderungen, Stéchwuert digital Revolutioun, unzepassen, sou de Paul Krier, Direkter d'Affaires Formation vun der Chambre des Métiers.



Déi Kollaboratioun ass wichteg, fir eng Promotioun fir d'Handwierk ze maachen. De Paul Krier huet es sat, datt d'Orientatioun ëmmer nëmme par Échec ass, mä d'Kapazitéit gëtt net gekuckt. Vill Leit, déi gutt geléiert hunn, landen dono awer beim Handwierk.

D'Handwierk huet definitiv gutt Perspektiven, seet den Tom Wirion, Direkter vun der Chambre des Métiers

Wann een als Handwierker eng zolitt Formatioun huet, ass ee wéineg bei der ADEM bekannt. Et kuckt een aktuell drun, fir un de Schwieregkeeten, déi et nach ginn, ze schaffen.

Ee vun de gemeinsame Projeten ass en Tool, deen de Schüler eng besser Beruffsorientéierung soll méiglech maachen. De Basic-Check ass no engem Schwäizer Virbild erstallt ginn, a steet um Internet Site Basic-Check.lu zur Verfügung.