50 Joer Kannerduerf zu Miersch (23.10.2017) Um Méindeg goufen am Kannerduerf zwee nei Haiser ageweit

5 Hektar grouss ass den Terrain vum Kannerduerf zu Miersch. Wat mat engem Haus ugefaangen huet, ass an Tëschenzäit gewuess. Dobäi ass eng Struktur ewéi d'Kannerduerf net vu Muttwëll.Hei zu Lëtzebuerg liewen eng 730 Kanner a Foyeren, 497 sinn a Fleegefamillen ënnerbruecht an 131 mussen am Ausland opwuessen, sot d'Karin Kiesendahl, pedagogesch Direktesch am Kannerduerf.An 10 Haiser hu bis ewell d'Kanner an d'Jugendlech gewunnt, 9 pro Haus. 85 Prozent vun hinne si vum Jugendriichter placéiert ginn.Zanter dem Juni dëst Joer sinn 2 nei Haiser dobäikomm, déi elo offiziell ageweit goufen.