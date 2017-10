Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Cour des Comptes: Kreativ Presentatioun vun de Compten (23.10.2017) Mat der Rechnung vum Minister, fir de Staatsdefizit vun 2016, ware se bei der Cour des Comptes awer net esou averstanen.

Beim Budget 2016 war en Defizit vu ronn 440 Milliounen Euro ageplangt ginn, um Enn koumen der awer bal 1,3 Milliarden eraus, also iwwert 800 Millioune méi.Schold wären exzeptionell Operatioune gewiescht, hat de Finanzminister viru kuerzem erkläert, Prêten zeréckbezuelt, Investitiounen an de Fond du Rail an esou virun. A wann een déi géing ofzéien, géifen nach net emol 300 Milliounen iwwreg bleiwen.Déi Visioun vum Minister wär awer vun der Cour des comptes net gedeelt ginn, erkläert den Eugène Berger.