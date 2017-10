Grousse Policeasaz an der Zäit zu Waasserbëlleg, fir en Drogennascht auszehiewen ...

"Ech hunn 10 Grënn, fir Appel ze maachen, mä virun allem sinn ech onschëlleg!" Dat sot de presuméierten Haaptmann en Dënschdeg op der Cour d'appel an der Stad am zweete Prozess ëm eng grouss Drogenaffär. De Proprietär vun engem Haus zu Waasserbëlleg hat dowéinst an 1. Instanz 15 Joer Prisong an eng Geldstrof vun 10.000 € kritt.Hien hätt näischt mat Drogen ze dinn, sou den Ugekloten, an dat obwuel Drogen am Waasserbëlleger Haus fonnt goufen, wéi de President vum Geriicht betount huet. "Firwat gouf keng DNA-Prouf gemaach, fir erauszefannen, wiem seng Drogen et waren?" an "Wéi hätt ech dat sollen organiséieren?" waren zwou Froen, déi de Beschëllegten un d'Riichteren adresséiert huet. Hien hätt Leit an Nout gehollef a se am Haus opgeholl, awer keng Drogendealer; villméi hätt hien déi all der Police gemellt! Dass iwwerall am Haus Droge fonnt gi wären, géif hien net gleewen, hie wéisst net, wou en Zeie gesinn hätt, dass Drogen do preparéiert gi wären, an dass hien net mat der Police zesummegeschafft hätt, wär och net wouer.Wat déi zwee aner presuméiert Haaptleit ugeet, géif hien d'Fra, déi Gerante vum Haus gewiescht wär, zanter 2009 kennen; si hätt vun November 2014 un do gewunnt. De Mann a wahrscheinlechen Haaptdealer war him dogéint net bekannt, wat de President dem Ugekloten net ofgeholl huet: "Hien ass all Moie bei Iech komm, an Dir kennt en net?" D'Äntwert dorop war: "Ech hunn net zu Waasserbëlleg gelieft!" An den Ae vun der Police hätt hien, deen am Ganzen 3 Haiser hat, wuel Drogen dofir misse verkafen. D'Haus zu Waasserbëlleg, an deem sengerzäit e Café war, hätt hien am November 2009 kaf; Enn 2014 hätt hien et dunn iwwerholl, nodeems eng Hallefschwëster an där hire Mann e Café dran haten. Dee Moment hätten eng 20 Landsleit dra gewunnt, hien hätt keng Presenzlëscht gefouert, et wär net richteg, dass um Enn bis zu 80 Leit do geschlof hätten, an den Dag vun der Perquisitioun am Haus wäre 57 Leit fir e Meeting do gewiescht.Um Ufank vun der Sëtzung hat de Me Fränk Rollinger, Affekot vum wahrscheinlechen Haaptdealer, gefrot, dass zwee Enquêteuren nach emol sollte gehéiert ginn. Doropshin hat de Vertrieder vum Parquet général gemengt, déi zweet Riichtere KÉINTEN, MISSTEN dës Zeien awer net nach emol ruffen a kéinten am Uerteel dorop zréckkommen. No enger kuerzer Ënnerbriechung huet de President dann och ugekënnegt, genee dat ze maachen.