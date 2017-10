1000 Leit, dorënner bal d'selwecht vill Männer ewéi Fraen, goufe befrot. Eng vun de Konklusiounen ass, dass dësen delikate Sujet fir vill Leit nach Tabu ass.



29% hunn der Ëmfro no Schwieregkeeten, oppen iwwer Suen ze schwätzen. Dat soten awer virun allem déi e bësse méi al Lëtzebuerger Participanten.



An der Kategorie vun de Leit tëscht 18 an 39 Joer, hunn 63%, fir méi Oppenheet plädéiert.



Beim Sondage koum och eraus, dass d'Awunner an der Moyenne en Nettoakommes vun 3.016 Euro de Mount brauchen, fir liewen ze kënnen. Vun 12.018 Euro Netto de Mount u wär ee räich. Och dat ass eng Zuel, déi aus der Moyenne vun den Äntwerten ermëttelt gouf.



Fir 35% vun de Befroten ass et kloer: eng Millioun Euro um Kont, dann ass ee räich. Fir 46& läit den Steiersaz fir Leit mat engem ganz héijen Akommes ze niddreg.



PDF: Pressecommuniqué vun Atoz.



PDF: De Sondage.



Geschwë méi doriwwer am Journal vun 18.30 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an hei op RTL.lu.