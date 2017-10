Fir vill Leit ass et e fixe Rendez-vous, op Allerhellegen an / oder Allerséilen op de Kierfecht ze goen a sech un déi Verstuerwen ze erënneren.Hei als Service eng Iwwersiicht iwwer d'Massen an d'Griewerseenungen vum Mëttwoch, 1. an Donneschdeg 2. November, wéi se och op cathol.lu, dem Internetsite vun der kathoulescher Kierch, ze fanne sinn. Ënnerdeelt ass den Iwwerbléck an déi 6 Dekanater Lëtzebuerg, Zentrum, Norden, Osten, Süden-Ost a Süden-West, dorënner fënnt een dann déi eenzel Paren.

Dekanat Lëtzebuerg

Par Lëtzebuerg Notre-Dame

notre-dame@cathol.lu - http://notre-dame.cathol.lu

Lëtzebuerg-Kathedral: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass (fra) ; 17.30 Auer, Rousekranz (deu, fra). Donneschdeg, 12.15 Auer, Mass. Kathedral, Krypta: Donneschdeg, 11.00 Auer, Mass, Messe et bénédiction des tombes des la Famille Grand-ducale - Lëtzebuerg-Belair: Mëttwoch, 9.30 Auer, Houmass (fra). Donneschdeg, 10.00 Auer, Requiem. Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Lëtzebuerg-Bouneweg: Mëttwoch, 8.00 Auer, Mass (por) ; 10.00 Auer, Houmass (ltz). Donneschdeg, 10.00 Auer, Houmass (ltz). Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung (ltz). Donneschdeg, 11.00 Auer, Griewerseenung (ltz). Krypta: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass (ita). Donneschdeg, 19.00 Auer, Mass (ita) - Lëtzebuerg-Cents:Kierfecht: Donneschdeg, 14.00 Auer, Griewerseenung. Spirituellen Zentrum: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass (fra) ; 17.30 Auer, Eucharistesch Ubiedung (fra). Donneschdeg, 17.30 Auer, Eucharistesch Ubiedung (fra) ; 19.00 Auer, Mass (fra) - Lëtzebuerg-Clausen: Mëttwoch, 11.30 Auer, Mass, forme extraordinaire, duerno Aner: (lat) - Lëtzebuerg-Gare: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass (fra, ltz) ; 17.00 Auer, Mass (por) ; 17.30 Auer, Rousekranz (ltz, deu). Donneschdeg, 10.00 Auer, Requiem (fra, ltz) - Lëtzebuerg-Hamm: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass (deu). Donneschdeg, 18.30 Auer, Mass (deu). Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung (deu) - Lëtzebuerg-Hollerech: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass ; 14.15 Auer, Vesper, op latäin (lat, ltz, deu, fra). Donneschdeg, 18.30 Auer, Mass (fra) ; 19.00-20.30 Auer, Eucharistesch Ubiedung (fra). Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung - Lëtzebuerg-Lampertsbierg: Mëttwoch, 10.15 Auer, Houmass ; 11.30 Auer, Mass (fra) ; 18.30 Auer, Owesmass. Donneschdeg, 10.15 Auer, Mass - Lëtzebuerg-Märel: Mëttwoch, 10.45 Auer, Houmass. Donneschdeg, 18.00 Auer, Rousekranz (deu, fra) ; 18.30 Auer, Mass, Messe pour les défunts. Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Lëtzebuerg-Neiduerf:Kierfecht: Donneschdeg, 10.30 Auer, Griewerseenung - Lëtzebuerg-Pafendall:Kierfecht: Donneschdeg, 14.00 Auer, Griewerseenung - Lëtzebuerg-Weimeschkierch: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass ; 14.40 Auer, Rousekranz 15.00 Andacht uschl. Griewerseenung (ltz, deu). Donneschdeg, 9.40 Auer, Rousekranz 10.00 Mass uschl. Griewerseenung (ltz, deu). Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung. Donneschdeg, 10.45 Auer, Griewerseenung - Lëtzebuerg-Zentrum:Kierfecht Notre-Dame: Donneschdeg, 15.00 Auer, Griewerseenung. Paterekierch: Mëttwoch, 7.30 Auer, Mass (eng) ; 18.15 Auer, Mass (fra). Donneschdeg, 7.30 Auer, Mass (deu, fra) ; 18.15 Auer, Mass (fra) - Lëtzebuerg-Zéisseng: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass. Kierfecht: Mëttwoch, 10.45 Auer, Griewerseenung



Par Bartreng-Stroossen Saint-Jean XXIII

bartreng-stroossen@cathol.lu - http://bartreng-stroossen.cathol.lu

Bartreng: Mëttwoch, 9.15 Auer, Mëss vun Allerhellgen (ltz). Donneschdeg, 9.15 Auer, Mëss fir all Verstuerwen, uschléissend Griewerseenung (ltz). Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung (ltz) - Stroossen: Mëttwoch, 10.45 Auer, Mëss vun Allerhellgen (ltz). Donneschdeg, 10.45 Auer, Mëss fir all Verstuerwen, uschléissend Griewerseenung (ltz). Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung (ltz)



Par Leideleng Saint-Corneille

leideleng@cathol.lu - http://leideleng.cathol.lu

Leideleng: Mëttwoch, 9.45 Auer, Houmass. Kierfecht: Mëttwoch, 11.00 Auer, Griewerseenung



Par Mamerdall Saint-Christophe

mamerdall@cathol.lu - http://mamerdall.cathol.lu

Briddel: Mëttwoch, 11.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 14.00 Auer, Griewerseenung - Holzem: Kierfecht: Donneschdeg, 16.00 Auer, Griewerseenung - Kapellen: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Keespelt: Kierfecht: Donneschdeg, 14.00 Auer, Griewerseenung - Kielen: Mëttwoch, 9.15 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Koplescht: Kierfecht: Mëttwoch, 14.45 Auer, Griewerseenung - Mamer: Kierfecht: Mëttwoch, 16.15 Auer, Griewerseenung - Nouspelt: Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Ollem: Kierfecht: Donneschdeg, 15.00 Auer, Griewerseenung



Par Steesel-Walfer Sainte-Trinité

steesel-walfer@cathol.lu - http://steesel-walfer.cathol.lu

Heeschdref: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, für die Verstorbenen. Kierfecht: Mëttwoch, 16.30 Auer, Griewerseenung - Steesel: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass ; 15.00 Auer, Wuertgottesdéngscht. Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass, für die Verstorbenen. Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Walfer: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass ; 14.00 Auer, Wuertgottesdéngscht. Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, für die Verstorbenen. Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung. Donneschdeg, 10.45 Auer, Griewerseenung

De Kierfecht zu Walfer

Dekanat Zentrum

Par Äischdall-Helpert Saint-Willibrord

aischdall-helpert@cathol.lu - http://aischdall-helpert.cathol.lu

Biissen: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass, anschließend Gräbersegnung auf dem alten Friedhof um die Kirche, danach auf dem neuen Friedhof - Bëschdref: Mëttwoch, 9.00 Auer, Gemeinschaftsmass, duerno Griewerseenung - Gräisch: Donneschdeg, 9.00 Auer, Requiem, Prozession zum Friedhof und Gräbersegnung - Habscht: Mëttwoch, 9.30 Auer, Gemeinschaftsmass, duerno Griewerseenung - Huelmes:Kierfecht: Donneschdeg, 15.00 Auer, Griewerseenung - Kaalmes:Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Simmer: Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem, Gräbersegnung auf dem alten Friedhof um die Kirche, danach auf dem neuen Friedhof - Sëll: Mëttwoch, 14.30 Auer, Gemeinschaftsmass, anschließend Gräbersegnung auf dem alten Friedhof um die Kirche, anschließend auf dem neuen Friedhof - Tënten:Kierfecht: Donneschdeg, 14.30 Auer, Griewerseenung - Äischen: Mëttwoch, 15.00 Auer, Gemeinschaftsmass, duerno Griewerseenung



Par Atertdall Sainte-Claire

atertdall@cathol.lu - http://atertdall.cathol.lu

Biekerech: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung - Bieberech: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Ell: Mëttwoch, 14.30 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung - Iewerleng:Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung - Lannen:Kierfecht: Donneschdeg, 16.00 Auer, Griewerseenung - Méchelbuch:Kierfecht: Mëttwoch, 11.00 Auer, Griewerseenung - Nidderkolpech:Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Nojem: Donneschdeg, 14.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Näerden: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Rippweiler: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Réiden op der Atert:Kierfecht: Mëttwoch, 16.15 Auer, Griewerseenung - Schandel:Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Uewerpallen:Kierfecht: Mëttwoch, 11.45 Auer, Griewerseenung - Useldeng:Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung - Viichten: Mëttwoch, 9.30 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung



Par Dikrich Le Bon Pasteur

dikrich@cathol.lu - http://dikrich.cathol.lu

Angelduerf: Mëttwoch, 9.30 Auer, Mass. Kierfecht: Donneschdeg, 10.30 Auer, Griewerseenung - Bettenduerf:Kierfecht: Mëttwoch, 14.00 Auer, Griewerseenung - Bigelbaach:Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung - Bierden: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Buurschent: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Dikrech: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass ; 19.00 Auer, Rousekranz (ltz, deu, fra, por). Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass. Kierfecht: Donneschdeg, 15.00 Auer, Griewerseenung - Gilsdref: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Ierpeldeng/Sauer: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Kiemen: Mëttwoch, 15.00 Auer, Andacht, duerno Griewerseenung - Lëpschent:Kierfecht: Mëttwoch, 15.15 Auer, Griewerseenung - Méchela:Kierfecht: Mëttwoch, 14.15 Auer, Griewerseenung - Méischtref: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Reisduerf: Mëttwoch, 15.15 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Schlënnermanescht: Mëttwoch, 11.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Welschent: Mëttwoch, 8.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung



Par Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul

ettelbreck@cathol.lu - http://ettelbreck.cathol.lu

Ettelbréck: Mëttwoch, 10.30 Auer, Allerhellgemass. Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass. Kierfecht: Donneschdeg, 15.30 Auer, Griewerseenung - Colmer-Bierg: Mëttwoch, 15.00 Auer, Gebiet an uschl. Griewerseenung um ale Kierfent. Neie Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Gebiet a Griewerseenung - Mäerzeg: Mëttwoch, 15.00 Auer, Allerhellgemass, duerno Griewerseenung - Schieren: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass intercommunautaire, duerno Griewerseenung (ltz, deu, fra, por, ita). Donneschdeg, 19.30 Auer, Messe intercommunautaire (fra, por, ita) - Uewerfeelen: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung



Par Mëllerdall Saint-Michel

mellerdall@cathol.lu - http://mellerdall.cathol.lu

An der Fiels: Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung (ltz, fra) - Eppelduerf: Donneschdeg, 9.30 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung - Iermsdref: Kierfecht: Donneschdeg, 11.15 Auer, Griewerseenung - Iernzen: Kierfecht: Mëttwoch, 11.15 Auer, Griewerseenung (ltz) - Kruuchten: Donneschdeg, 15.30 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung - Meesebuerg: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung (ltz) - Miedernach: Mëttwoch, 15.30 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung (ltz, fra, deu) - Noumer: Mëttwoch, 9.00 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung (ltz)





Par Miersch Saint-François

miersch@cathol.lu - http://miersch.cathol.lu

Angelsbierg: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass zu Meesebuerg, duerno Griewerseenung - Hënsdref:Kierfecht: Mëttwoch, 9.30 Auer, Griewerseenung - Luerenzweiler: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Lëntgen: Mëttwoch, 15.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Miersch: Mëttwoch, 15.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung. Klouschter: Donneschdeg, 11.00 Auer, Mass - Pëtten: Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Schëndels: Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung



Par Rammerech Saint-Valentin

rammerech@cathol.lu - http://rammerech.cathol.lu

Bungeref: Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung ; 15.00 Auer, Griewerseenung - Foulscht: Kierfecht: Mëttwoch, 16.30 Auer, Griewerseenung - Holtz: Mëttwoch, 11.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Pärel: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 14.00 Auer, Griewerseenung - Rammerech: Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Uerschdref: Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung

Dekanat Norden

Par Clierf Saint-Benoît

clierf@cathol.lu - http://clierf.cathol.lu

Clierf: Donneschdeg, 18.30 Auer, Rousekranz ; 19.30 Auer, Mass (por). Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Wuertgottesdingscht a Griewerseenong - Draufelt:Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Wuertgottesdingscht a Griewerseenong - Eeselbuer: Mëttwoch, 19.00 Auer, Rousekranz. Donneschdeg, 14.30 Auer, Mass a Griewerseenung - Fëschbech (Clierf): Mëttwoch, 15.30 Auer, Houmass a Griewerseenung. Donneschdeg, 19.00 Auer, Rousekranz - Hengescht: Mëttwoch, 19.00 Auer, Rousekranz. Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass a Griewerseenung - Hëpperdang: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass a Griewerseenung. Donneschdeg, 19.00 Auer, Rousekranz - Léiler: Mëttwoch, 15.30 Auer, Houmass a Griewerseenung. Donneschdeg, 19.00 Auer, Rousekranz - Maarnech: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass a Griewerseenung. Donneschdeg, 19.00 Auer, Rousekranz - Munzen: Mëttwoch, 19.00 Auer, Rousekranz. Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass a Griewerseenung - Rueder: Mëttwoch, 19.00 Auer, Rousekranz. Donneschdeg, 15.30 Auer, Mass a Griewerseenung - Wäicherdang: Mëttwoch, 16.00 Auer, Houmass a Griewerseenung. Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass ; 19.00 Auer, Rousekranz





Par Ëlwen-Wäiswampich Saint-François

elwen-waiswampich@cathol.lu - http://elwen-waiswampich.cathol.lu

Beeler: Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem, duerno Griewerseenung - Biwwesch:Kierfecht: Mëttwoch, 11.30 Auer, Griewerseenung - Bënzelt: Donneschdeg, 15.00 Auer, Requiem, duerno Griewerseenung - Ëlwen: Mëttwoch, 10.00 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung - Kirchen: Mëttwoch, 15.00 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung - Wilwerdang: Mëttwoch, 15.00 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung



Par Öewersauer Saint-Pirmin

oewersauer@cathol.lu - http://oewersauer.cathol.lu

Béiwen: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass a Griewerseenung - Dol: Mëttwoch, 15.00 Auer, Houmass a Griewerseenung - Esch/Sauer:Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Géisdref: Donneschdeg, 10.45 Auer, Mass a Griewerseenung - Heischent: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass a Griewerseenung - Ischpelt: Mëttwoch, 16.30 Auer, Griewerseenung an Houmass - Kauneref: Donneschdeg, 16.30 Auer, Griewerseenung a Mass - Meecher: Mëttwoch, 14.30 Auer, Andacht a Griewerseenong - Mierschent: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass a Griewerseenung - Néngsen:Kierfecht: Mëttwoch, 17.00 Auer, Griewerseenung - Sir: Donneschdeg, 9.15 Auer, Mass a Griewerseenung - Toodler:Kierfecht: Mëttwoch, 14.15 Auer, Prëssioun op de Kierfecht a Griewerseenong - Ënsber: Mëttwoch, 9.15 Auer, Houmass a Griewerseenung



Par Parc Our Saint-Nicolas

parc-our@cathol.lu - http://parc-our.cathol.lu

Baastenduerf: Mëttwoch, 15.00 Auer, Mass, uschléissend Prëssessioun op de Kierfecht a Griewerseenung (ltz, deu) - Bettel: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Biwels:Kierfecht: Mëttwoch, 16.45 Auer, Griewerseenung (ltz, deu) - Boukels (Housen):Kierfecht: Donneschdeg, 11.30 Auer, Griewerseenung (ltz, deu) - Branebuerg: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Eesbech: Donneschdeg, 14.30 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Furen: Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Grooljen:Kierfecht: Donneschdeg, 11.30 Auer, Griewerseenung (ltz, deu) - Holztem: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Houschent: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Houschter Deckt:Kierfecht: Mëttwoch, 11.30 Auer, Griewerseenung (ltz, deu) - Housen: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Laaschent:Kierfecht: Donneschdeg, 11.30 Auer, Griewerseenung (ltz, deu) - Mierschent: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Nuechtmanescht:Kierfecht: Donneschdeg, 11.30 Auer, Griewerseenung (ltz, deu) - Näidsen: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Stolzebuerg: Mëttwoch, 15.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Tandel:Kierfecht: Mëttwoch, 16.45 Auer, Griewerseenung (ltz, deu) - Veianen:Trinitarierkierch: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass a Kannerwuertgottesdéngscht an der Sodalitéitskapell ; 16.00 Auer, Missa pelos falecidos (por). Hl. Rochus-Kierch: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz, deu) - Weiler (Pëtscht):Kierfecht: Donneschdeg, 11.00 Auer, Griewerseenung (ltz, deu)



Par Wëntger Sainte-Famille

wentger@cathol.lu - http://wentger.cathol.lu

Allerbur: Kierfecht: Donneschdeg, 11.50 Auer, Griewersegnung (deu) - Boxer: Mëttwoch, 11.00 Auer, Mass a Griewersegnung (deu) - Béigen: Mëttwoch, 9.30 Auer, Mass a Griewersegnung - Déierbech:Kierfecht: Donneschdeg, 11.20 Auer, Griewersegnung (deu) - Heesdref: Donneschdeg, 9.30 Auer, Mass a Griewersegnung - Helzen: Mëttwoch, 11.00 Auer, Mass a Griewersegnung. Donneschdeg, 19.00 Auer, Andacht fir déi Verstuerwen (deu) - Nidderwampech: Donneschdeg, 11.00 Auer, Mass a Griewersegnung



Par Wooltz Saints-Pierre-et-Paul

wooltz@cathol.lu - http://wooltz.cathol.lu

Eeschwëller: Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass a Griewerseenung - Ierpeldeng: Donneschdeg, 14.30 Auer, Rousekranzgebiet a Griewerseenung - Kautebaach: Kierfecht: Mëttwoch, 14.00 Auer, Griewerseenung - Mäerkels: Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Pënsch: Mëttwoch, 11.00 Auer, Houmass a Griewerseenung - Soller:Kierfecht: Donneschdeg, 16.00 Auer, Griewerseenung - Wooltz: Donneschdeg, 19.00 Auer, Owesmass. Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung. Kierch Nidderwooltz: Mëttwoch, 9.30 Auer, Houmass

Dekanat Osten

Par Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas

drailaennereck@cathol.lu - http://drailaennereck.cathol.lu

Altwis: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Bech-Maacher: Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem, duerno Griewerseenung - Biermereng: Donneschdeg, 10.15 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Bus: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung. Donneschdeg, 9.30 Auer, Requiem - Duelem (Waldbriedemes): Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Elleng: Mëttwoch, 10.45 Auer, Wuertgottesdéngscht, duerno Griewerseenung ; 19.00 Auer, Ubiedung a Lauschteren vum Wuert Gottes (sil). Donneschdeg, 18.00 Auer, Rousekranz - Elweng: Mëttwoch, 9.30 Auer, Wuertgottesdéngscht, duerno Griewerseenung - Fëlschdref: Donneschdeg, 9.30 Auer, Requiem - Greiweldeng:Kierfecht: Mëttwoch, 11.00 Auer, Griewerseenung - Kanech: Mëttwoch, 10.45 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Lenneng: Mëttwoch, 9.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Munneref: Mëttwoch, 14.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung. Cimetière Mondorff (France): Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Riemëschen: Mëttwoch, 15.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Réimech: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung ; 18.00 Auer, Owesmass. Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem - Schengen: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Schwéidsbeng: Donneschdeg, 9.00 Auer, Requiem, duerno Griewerseenung - Stadbriedemes: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung. Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem - Trënteng: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Waldbriedemes: Mëttwoch, 15.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Welfreng: Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem - Welleschten: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Wëntreng: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung



Par Iewescht Syr Saint-Esprit

iewescht-syr@cathol.lu - http://iewescht-syr.cathol.lu

Hueschtert (Nidderaanwen): Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung (ltz) - Iernster: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz) - Konter: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz) - Méideng: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz) - Nidderaanwen: Altersheem: Donneschdeg, 10.45 Auer, Wuertgottesdéngscht (ltz) - Sandweiler: Kierfecht: Mëttwoch, 14.00 Auer, Griewerseenung (ltz) - Schëtter: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass, uschléissend Griewerseenung (ltz)



Par Musel a Syr Saint-Jacques

musel-syr@cathol.lu - http://musel-syr.cathol.lu

Bäerbuerg: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass. Kierfecht: Donneschdeg, 16.00 Auer, Griewerseenung - Betzder:Kierfecht: Mëttwoch, 17.00 Auer, Griewerseenung, duerno Mass (ltz) - Beyren: Mëttwoch, 8.30 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 9.30 Auer, Griewerseenung - Biwer: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 10.00 Auer, Griewerseenung - Brouch (Wecker):Kierfecht: Donneschdeg, 11.45 Auer, Griewerseenung - Buddeler:Kierfecht: Donneschdeg, 10.30 Auer, Griewerseenung - Fluessweller:Kierfecht: Donneschdeg, 17.00 Auer, Griewerseenung, duerno Mass (ltz) - Gouschteng: Mëttwoch, 15.45 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 16.45 Auer, Griewerseenung ; 16.45 Auer, Griewerseenung - Gréiwemaacher: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass. Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem. Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung - Lelleg: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass. Kierfecht: Donneschdeg, 9.45 Auer, Griewerseenung - Manternach: Mëttwoch, 16.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 17.00 Auer, Griewerseenung - Miechtem: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass ; 10.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 11.00 Auer, Griewerseenung - Mäertert: Mëttwoch, 15.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Mënjecker: Kierfecht: Donneschdeg, 9.30 Auer, Griewerseenung - Nidderdonven: Mëttwoch, 16.00 Auer, Andacht. Kierfecht: Mëttwoch, 16.30 Auer, Griewerseenung - Ohn: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass. Kierfecht: Donneschdeg, 11.00 Auer, Griewerseenung - Ouljen: Mëttwoch, 11.00 Auer, Andacht. Kierfecht: Mëttwoch, 11.30 Auer, Griewerseenung - Rued/Syr: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 10.00 Auer, Griewerseenung - Uewerdonwen: Mëttwoch, 14.30 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Waasserbëlleg: Kierfecht: Donneschdeg, 15.00 Auer, Griewerseenung - Wecker: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 11.30 Auer, Griewerseenung - Wormer: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 11.30 Auer, Griewerseenung - Wormerberreg: Kierfecht: Mëttwoch, 9.45 Auer, Griewerseenung - Éinen: Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung



Griewer vu russeschen Awanderer um Kierfecht zu Mäertert.



Par Regioun Iechternach Saint-Willibrord

iechternach@cathol.lu - http://iechternach.cathol.lu

Allënster: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass (ltz, deu). Kierfecht: Donneschdeg, 9.45 Auer, Griewerseenung (ltz) - An der Buerg: Mëttwoch, 10.45 Auer, Mass (ltz, deu). Kierfecht: Mëttwoch, 11.45 Auer, Griewerseenung (ltz) - Bech: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Beefort: Donneschdeg, 10.45 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Beidler: Kierfecht: Mëttwoch, 16.30 Auer, Griewerseenung (ltz) - Bur: Mëttwoch, 14.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Bäerdref: Mëttwoch, 10.45 Auer, Houmass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Dickweiler: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Déiljen: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Eeschler: Kierfecht: Mëttwoch, 16.15 Auer, Griewerseenung (ltz) - Girsterklaus: Donneschdeg, 10.15 Auer, Rousekranz (deu) ; 10.45 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Gonnereng: Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung (ltz) - Guedber: Kierfecht: Donneschdeg, 10.00 Auer, Griewerseenung (ltz) - Hemstel: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Hierber: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Iechternach: Basilika: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass (ltz, deu) ; 10.30 Auer, Houmass. Donneschdeg, 10.30 Auer, Houmass. Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung (ltz) - Jonglënster: Donneschdeg, 10.45 Auer, Houmass. Kierfecht: Donneschdeg, 12.00 Auer, Griewerseenung (ltz) - Konsdref: Kierfecht: Mëttwoch, 14.00 Auer, Griewerseenung (ltz) - Méischdref (Mompech): Mëttwoch, 16.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Roudemer: Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung (ltz) - Rouspert: Donneschdeg, 18.00 Auer, Rousekranz (ltz, deu) ; 18.30 Auer, Houmass - Scheedgen: Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung (ltz) - Steenem: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu) - Uesweiler: Mëttwoch, 10.45 Auer, Mass, duerno Griewerseenung (ltz, deu)

Dekanat Süden-Ost

Par Beetebuerg-Fréiseng Saint-André

beetebuerg-freiseng@cathol.lu - http://beetebuerg-freiseng.cathol.lu

Beetebuerg: Mëttwoch, 9.30 Auer, Mass ; 11.00 Auer, Mass (por). Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung. Altersheem An de Wisen: Mëttwoch, 11.15 Auer, Wuertgottesdéngscht. Foyer Saint-Joseph: Mëttwoch, 11.00 Auer, Mass. Donneschdeg, 11.00 Auer, Mass - Fréiseng: Mëttwoch, 11.00 Auer, Wuertgottesdéngscht. Kierfecht: Mëttwoch, 11.45 Auer, Griewerseenung - Fënneng: Mëttwoch, 9.00 Auer, Wuertgottesdéngscht. Kierfecht: Mëttwoch, 9.30 Auer, Griewerseenung - Helleng: Mëttwoch, 9.30 Auer, Wuertgottesdéngscht. Neie Kierfecht: Mëttwoch, 10.30 Auer, Griewerseenung. Ale Kierfecht: Mëttwoch, 10.15 Auer, Griewerseenung - Hënchereng: Kierfecht: Donneschdeg, 10.30 Auer, Griewerseenung - Näerzeng: Donneschdeg, 9.30 Auer, Wuertgottesdéngscht. Kierfecht: Donneschdeg, 10.00 Auer, Griewerseenung - Uespelt: Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung



Par Diddeleng Saint-Martin

diddeleng@cathol.lu - http://diddeleng.cathol.lu

Diddeleng: Mëttwoch, 9.30 Auer, Mass (por) ; 10.45 Auer, Familljemass. Donneschdeg, 10.45 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung. Kapell Butschebuerg: Mëttwoch, 9.30 Auer, Mass



Par Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs

hesper-reiser-weiler@cathol.lu - http://hesper-reiser-weiler.cathol.lu

Alzeng: Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Béiweng: Kierfecht: Mëttwoch, 15.15 Auer, Griewerseenung - Fenténg: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung - Hesper: Kierfecht: Donneschdeg, 11.00 Auer, Griewerseenung - Houwald: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 11.00 Auer, Griewerseenung - Izeg: Donneschdeg, 19.15 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 16.30 Auer, Griewerseenung - Krautem: Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung - Léiweng: Kierfecht: Mëttwoch, 14.00 Auer, Griewerseenung - Réiser: Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung





Par Käldall Notre-Dame-des-Mineurs

kaeldall@cathol.lu - http://kaeldall.cathol.lu

Käl: Vital Home: Donneschdeg, 10.15 Auer, Mass (ltz). Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Rëmeleng: Mëttwoch, 9.30 Auer, Houmass. Donneschdeg, 18.30 Auer, messe du souvenir. Kierfecht: Mëttwoch, 16.15 Auer, Griewerseenung - Téiteng: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass. Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung

Dekanat Süden-West

Par Äischdall Saint-François-et-Sainte-Claire

aischdall@cathol.lu - http://aischdall.cathol.lu

Gëtzen: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass fir all Verstuerwen, duerno Griewerseenen. Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung - Hoen: Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung - Käerch: Mëttwoch, 15.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Stengefort: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass, fir all Verstuewen, duerno Griewerseenen. Clairefontaine: Donneschdeg, 15.00 Auer, Mass a Griewerseenen



Par Déifferdeng Saint-François-d’Assise

deifferdeng@cathol.lu - http://deifferdeng.cathol.lu

Déifferdeng: Mëttwoch, 8.00 Auer, Mass (por). Donneschdeg, 20.00 Auer, Mass (por). Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Nidderkuer: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass ; 18.00 Auer, Vesper. Kierfecht: Mëttwoch, 11.15 Auer, Griewerseenung - Uewerkuer: Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung - Zowaasch: Donneschdeg, 10.00 Auer, Mass. Kierfecht: Donneschdeg, 11.15 Auer, Griewerseenung



Par Esch-Uelzecht Sainte-Famille

esch@cathol.lu - http://esch.cathol.lu

Esch/Uelzecht: Kierfecht: Mëttwoch, 15.00 Auer, Griewerseenung. Lalleng: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung. Paterskierch: Mëttwoch, 18.00 Auer, Mass. Donneschdeg, 18.00 Auer, Mass (fra). Sacré-Coeur: Mëttwoch, 18.00 Auer, Rousekranz (por) ; 18.30 Auer, Mass (por). Donneschdeg, 18.00 Auer, Andacht (por) ; 18.30 Auer, Mass (por). Saint-Joseph: Mëttwoch, 14.30 Auer, Gebiet. Donneschdeg, 9.15 Auer, Mass, uschléissend stëll Anbetung



Par Kordall Sainte-Barbe

kordall@cathol.lu - http://kordall.cathol.lu

Féngeg: Mëttwoch, 15.00 Auer, Andacht, duerno Griewerseenung - Kënzeg: Mëttwoch, 9.00 Auer, Houmass op Allerhellgen duerno Griewerseenung. Donneschdeg, 11.00 Auer, Requiem - Lénger: Mëttwoch, 15.00 Auer, Houmass op Allerhellgen duerno Griewerseenung - Nidderkäerjeng: Mëttwoch, 10.30 Auer, Houmass op Allerhellgen duerno Griewerseenung. Donneschdeg, 10.00 Auer, Requiem - Péiteng: Mëttwoch, 9.30 Auer, Houmass, op Allerhellgen. Donneschdeg, 9.30 Auer, Requiem. Kierfecht: Mëttwoch, 16.00 Auer, Griewerseenung, (Bénédiction des tombes) - Rodange: Mëttwoch, 18.00 Auer, Mass (por, fra). Donneschdeg, 10.30 Auer, Requiem. Kierfecht: Mëttwoch, 15.15 Auer, Griewerseenung, (Bénédiction des tombes) - Rolleng (Rodange): Mëttwoch, 11.00 Auer, Houmass, op Allerhellgen. Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung, (Bénédiction des tombes) - Uewerkäerjeng: Mëttwoch, 9.00 Auer, Houmass op Allerhellgen duerno Griewerseenung



Allerhellgen 2016 um Kierfecht zu Péiteng.

Par Mess-Réibierg Sainte-Famille

mess-reibierg@cathol.lu - http://mess-reibierg.cathol.lu

Betten op der Mess: Mëttwoch, 10.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Dippech: Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Duelem (Garnech): Donneschdeg, 11.00 Auer, Mass, Prëssioun, duerno Griewerseenung - Garnech: Mëttwoch, 11.00 Auer, Mass, Prëssioun, duerno Griewerseenung - Kaler: Kierfecht: Mëttwoch, 16.30 Auer, Griewerseenung - Lampech: Kierfecht: Donneschdeg, 15.30 Auer, Griewerseenung - Recken op der Mess: Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung - Riedgen: Kierfecht: Donneschdeg, 14.30 Auer, Griewerseenung - Schuller: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung zu Schuller a Sprénkéng - Éileng: Donneschdeg, 9.00 Auer, Mass, duerno Griewerseenung





Par Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Notre-Dame-de-l’Évangile

monnerech-scheffleng@cathol.lu - http://monnerech-scheffleng.cathol.lu

Biergem: Donneschdeg, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung - Monnerech: Mëttwoch, 9.00 Auer, Mass. Kierfecht: Mëttwoch, 14.30 Auer, Griewerseenung - Schëffleng: Kierfecht: Mëttwoch, 15.30 Auer, Griewerseenung - Steebrécken: Mëttwoch, 10.30 Auer, Mass, duerno Griewerseenung