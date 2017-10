Ee vun den Haaptsujete waren déi schlëmm Bëschbränn a Portugal. Den éischte Bierger vum Land huet sengem Homolog d'Solidaritéit vum Lëtzebuerger Vollek ausgedréckt. Béid Parlamentspresidenten hunn driwwer geschwat, wéi eng politesch Äntwerten op dës Katastroph ka fonnt ginn a wéi d'Populatioun an Zukunft ka besser virun esou Bëschbränn ka protegéiert ginn.

Donieft koum déi Lëtzebuerger Delegatioun och mam portugiseschen Ausseminister Augusto Santos Silva beieneen. Begleet gëtt de Mars di Bartolomeo vum Chamberbüro, dorënner dem Michel Wolter an dem Marc Angel. Bei de Gespréicher goung et an der Haaptsaach ëm d'Zukunft vun der Europäescher Unioun. Aner Sujete waren de Brexit an déi nationalistesch Tendenzen, déi ëmmer méi an Europa opkommen.



No engem Tëschestopp zu Lissabon fiert Delegatioun um Dënschdeg weider op de Cap Vert, wou se bis e Freideg bleift. Och hei sinn eng ganz Partie Entrevuë virgesinn, ënnert anerem mam President vum Parlament, dem Premierminister an dem Wirtschaftsminister.



De Mars di Bartolomeo hält donieft eng Ried virun der Assemblée Nationale um Cap Vert a mécht eng Visite vu Projeten, déi vun der Lëtzebuerger Kooperatioun finanzéiert ginn.